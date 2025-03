Le Français Christophe Laporte doit déclarer forfait pour toute la saison des classiques. Le médaillé de bronze des JO de Paris l'a indiqué sur le site de son équipe Visma-Lease a bike.

🗣️ An update from Christophe Laporte!



✍🏻 Read the update here: https://t.co/pjKGrmQit4 pic.twitter.com/2ZaMERKdiL — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) March 25, 2025

Keystone-SDA ATS

«J'ai commencé à me sentir pas bien juste avant de partir pour un stage d'altitude fin janvier», a expliqué le coureur âgé de 32 ans. «Des examens ont révélé que je souffrais d'un cytomegalovirus», aussi appelé Herpèsvirus de type 5, qui est le plus souvent bénin, selon le dictionnaire médical Vidal.

«Les choses s'améliorent, mais je me sens toujours fatigué. Ce qui est frustrant, c'est qu'on ne peut pas savoir combien de temps cela prend (avant de guérir, ndlr). Mentalement, c'est dur. Ca fait mal de regarder mes courses préférées à la télévision», a ajouté le vainqueur de Gand-Wevelgem et d'A travers la Flandre en 2023.

Laporte, médaillé de bronze dans la course en ligne des JO 2024 et vainqueur de Paris-Tours en octobre dernier, n'a toujours pas couru cette saison après une année 2024 déjà minée par les blessures au printemps. «C'est la deuxième année de suite que je loupe cette période et c'est vraiment frustrant. Mais j'ai accepté la situation et tout ce que je peux faire actuellement est de me reposer et d'attendre que ça aille mieux», a souligné le Varois qui rêve toujours de remporter un Monument, en particulier Paris-Roubaix.