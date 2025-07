Quatre coureurs, dont Bryan Coquard, ont écopé d'un carton jaune, une nouveauté sur le Tour de France. Ils ont été punis après la 3e étape émaillée de nombreuses chutes lundi entre Valenciennes et Dunkerque.

Quatre coureurs, dont Bryan Coquard avertis par un carton jaune après la 3e étape. Keystone

Keystone-SDA ATS

Coquard a été sanctionné pour «sprint irrégulier» après avoir percuté de manière involontaire le maillot vert Jasper Philipsen, contraint ensuite à l'abandon, lors du sprint intermédiaire. Le Français a présenté ses excuses à l'arrivée. Le Belge Edward Theuns a également écopé d'un carton jaune pour le même motif lors du sprint intermédiaire.

L'Italien Davide Ballerini et le Néerlandais Danny van Poppel ont écopé de la même peine pour aussi un «sprint irrégulier» dans l'emballage final particulièrement chaotique à Dunkerque. Ces quatre coureurs se sont aussi vu infliger une amende de 500 francs suisses et un retrait de 13 points au classement du maillot vert.

Ils sont les premiers à recevoir un carton jaune sur le Tour de France et risquent désormais une exclusion de la course en cas de deuxième carton jaune, ainsi qu'une suspension pour sept jours. Le système a été mis en place en début de saison par l'Union cycliste internationale (UCI) pour tenter de discipliner un peloton qui va de plus en plus vite.