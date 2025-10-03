  1. Clients Privés
Cyclisme Le jeu de chaises musicales se poursuit au sein du peloton

ATS

3.10.2025 - 14:14

A l'étroit chez Visma-Lease a bike, le grand Belge Cian Uijtdebroeks (22 ans) change d'équipe. Il a signé avec Movistar pour les quatre prochaines saisons, a annoncé la formation espagnole.

Cian Uijtdebroeks a signé avec Movistar pour les quatre prochaines saisons.
Cian Uijtdebroeks a signé avec Movistar pour les quatre prochaines saisons.
IMAGO/Sirotti
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

03.10.2025, 14:14

Annoncé comme la nouvelle pépite après sa victoire dans le Tour de l'Avenir en 2022, Uijtedebroeks, spécialiste des courses par étapes, n'a pas tout à fait rempli les promesses depuis. Il a notamment été freiné par une succession de blessures.

Son transfert mouvementé de l'équipe Bora-Hansgrohe à Visma début 2024 avait fait couler beaucoup d'encre. Mais il n'a ensuite jamais réussi à se démarquer dans une équipe où Jonas Vingegaard est la priorité sur les grands Tours, avec un succès dans le modeste Tour de l'Ain comme résultat marquant.

Cyclisme. Coup de tonnerre : Remco Evenepoel va changer d’équipe

CyclismeCoup de tonnerre : Remco Evenepoel va changer d’équipe

Le Belge qui réside à Andorre espère se relancer chez Movistar. «J'en suis à un stade essentiel de mon développement comme coureur de grands Tours. Je suis convaincu que l'équipe Movistar et des coureurs comme Enric Mas pourront m'aider à grandir et décrocher de grands résultats», a-t-il dit.

Avec ce transfert, le jeu de chaises musicales se poursuit parmi les coureurs de grands Tours après le départ du Belge Remco Evenepoel de Soudal Quick-Step pour Red-Bull Bora et celui de l'Espagnol Juan Ayuso d'UAE pour la formation Lidl-Trek.

Cyclisme. Juan Ayuso rejoint l'équipe Lidl-Trek jusqu'en 2030

CyclismeJuan Ayuso rejoint l'équipe Lidl-Trek jusqu'en 2030

