A l'étroit chez Visma-Lease a bike, le grand Belge Cian Uijtdebroeks (22 ans) change d'équipe. Il a signé avec Movistar pour les quatre prochaines saisons, a annoncé la formation espagnole.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Annoncé comme la nouvelle pépite après sa victoire dans le Tour de l'Avenir en 2022, Uijtedebroeks, spécialiste des courses par étapes, n'a pas tout à fait rempli les promesses depuis. Il a notamment été freiné par une succession de blessures.

Son transfert mouvementé de l'équipe Bora-Hansgrohe à Visma début 2024 avait fait couler beaucoup d'encre. Mais il n'a ensuite jamais réussi à se démarquer dans une équipe où Jonas Vingegaard est la priorité sur les grands Tours, avec un succès dans le modeste Tour de l'Ain comme résultat marquant.

Le Belge qui réside à Andorre espère se relancer chez Movistar. «J'en suis à un stade essentiel de mon développement comme coureur de grands Tours. Je suis convaincu que l'équipe Movistar et des coureurs comme Enric Mas pourront m'aider à grandir et décrocher de grands résultats», a-t-il dit.

Avec ce transfert, le jeu de chaises musicales se poursuit parmi les coureurs de grands Tours après le départ du Belge Remco Evenepoel de Soudal Quick-Step pour Red-Bull Bora et celui de l'Espagnol Juan Ayuso d'UAE pour la formation Lidl-Trek.