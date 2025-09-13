  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d’athlétisme Cinq Suissesses entrent en lice samedi à Tokyo

ATS

13.9.2025 - 04:01

Cinq Suissesses seront en lice samedi lors de la 1re journée des Mondiaux de Tokyo. Annik Kälin ira chercher sa qualification pour la finale de la longueur (qualifications dès 11h30 heure suisse), elle qui s'alignera aussi sur l'heptathlon dans ces joutes.

Annik Kälin (ici avec son coach et père, Marco Kälin) tentera de se qualifier pour la finale de la longueur samedi à Tokyo.
Annik Kälin (ici avec son coach et père, Marco Kälin) tentera de se qualifier pour la finale de la longueur samedi à Tokyo.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 04:01

13.09.2025, 07:45

La Grisonne, vice-championne du monde et vice-championne d'Europe en salle dans la discipline cette année, a pour objectif premier de faire partie des douze finalistes. Et pour viser le podium dimanche (à 13h40 heure suisse), elle devra vraisemblablement battre son record de Suisse établi en mars lors des Européens indoor (6m90).

Mondiaux d'athlétisme. «C'est une chance» - Ehammer et Kälin joueront sur deux tableaux à Tokyo

Mondiaux d'athlétisme«C'est une chance» - Ehammer et Kälin joueront sur deux tableaux à Tokyo

Les quatre autres Suisses engagées samedi au Japon auront des ambitions plus mesurées. Jocelin Wind, sur 1500 m, ainsi que Salomé Kora et Géraldine Frey, sur 100 m, ont les moyens de passer l'écueil des séries. Cela s'annonce plus compliqué pour la néophyte Lilly Nägeli, également en lice sur 1500 m.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

Les plus lus

«Qui aurait pu imaginer que ce petit homme maigre...»
Le village de Chardonne est prêt à battre un drôle de record du monde!
Les pick-up américains vont-ils envahir l'Europe?
Des touristes hospitalisés à cause d'une surdose... de vitamine D!
Un véhicule de transport de valeurs attaqué dans le canton de Berne