  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golf Circuit européen : Rory McIlroy sacré pour la septième fois 

ATS

16.11.2025 - 16:45

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté pour la septième fois le DP World Tour, le circuit européen de golf. Il a cependant dû laisser la victoire à Matt Fitzpatrick dans le dernier tournoi de la compétition à Dubaï.

Rory McIlroy a remporté pour la septième fois le DP World Tour, le circuit européen de golf.
Rory McIlroy a remporté pour la septième fois le DP World Tour, le circuit européen de golf.
ats

Keystone-SDA

16.11.2025, 16:45

Sur le parcours du Jumeirah Golf Estates, l'Anglais a fait un birdie dans le dernier trou du quatrième tour pour rendre une dernière carte de 66 et terminer avec un total de 18 coups sous le par. Mais quelques minutes plus tard, McIlroy a réalisé un eagle (deux coups sous le par) sur le même trou pour revenir à égalité en tête.

Dans un play-off pour départager les deux joueurs, c'est Fitzpatrick qui l'a emporté dès le premier trou, après que McIlroy a envoyé sa balle dans l'eau. Avec cette septième victoire – et la quatrième consécutive -, McIlroy dépasse la légende espagnole Severiano Ballesteros et se rapproche à une victoire d'une autre légende, l'Ecossais Colin Montgomerie.

«Ça a été une année phénoménale», a-t-il affirmé après sa victoire, en plus de son succès avec l'équipe européenne en Ryder Cup et son cinquième titre en Grand Chelem, au Masters d'Augusta.

Occasion rare. «Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi

Occasion rare«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi

Les plus lus

Aux Hospices de Beaune, des enchères loin des sommets
La vie au sein de la famille royale britannique est «un enfer»
Jannik Sinner s’offre le scalp de Carlos Alcaraz en finale
À Gizeh, un nouveau musée s’ouvre… et l’Égypte veut récupérer sa reine
Un porte-avions américain arrive en mer des Caraïbes
La Maison-Blanche salue un «accord historique» avec Berne