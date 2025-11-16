Le Nord-Irlandais Rory McIlroy a remporté pour la septième fois le DP World Tour, le circuit européen de golf. Il a cependant dû laisser la victoire à Matt Fitzpatrick dans le dernier tournoi de la compétition à Dubaï.

Sur le parcours du Jumeirah Golf Estates, l'Anglais a fait un birdie dans le dernier trou du quatrième tour pour rendre une dernière carte de 66 et terminer avec un total de 18 coups sous le par. Mais quelques minutes plus tard, McIlroy a réalisé un eagle (deux coups sous le par) sur le même trou pour revenir à égalité en tête.

Dans un play-off pour départager les deux joueurs, c'est Fitzpatrick qui l'a emporté dès le premier trou, après que McIlroy a envoyé sa balle dans l'eau. Avec cette septième victoire – et la quatrième consécutive -, McIlroy dépasse la légende espagnole Severiano Ballesteros et se rapproche à une victoire d'une autre légende, l'Ecossais Colin Montgomerie.

«Ça a été une année phénoménale», a-t-il affirmé après sa victoire, en plus de son succès avec l'équipe européenne en Ryder Cup et son cinquième titre en Grand Chelem, au Masters d'Augusta.