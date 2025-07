Médaillée de bronze aux JO 2024, Zoé Claessens a manqué le coche samedi aux Européens de Valmiera. La Vaudoise, tenante du titre, a dû se contenter d'une 5e place en finale, à plus d'une demi-seconde du podium. Pas de médaille suisse non plus dans l'épreuve masculine, où Loris Aeberhard a terminé 4e, devancé à la photo-finish.

Pas de médaille suisse aux Européens de BMX. Keystone

Keystone-SDA ATS

Sa soeur Nadine Aeberhard a pour sa part pris la 8e et dernière place de la finale féminine, remportée par la Britannique Bethany Shriever, championne olympique en 2021. Second finaliste suisse chez les messieurs, Cédric Butti s'est également classé 8e, dans une course marquée par un triplé français.