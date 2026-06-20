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Golf - US Open Wyndham Clark garde quatre coups d'avance à mi-parcours

ATS

20.6.2026 - 03:57

Wyndham Clark compte, comme jeudi soir, quatre coups d'avance en tête à mi-parcours de l'US Open après le 2e tour disputé à Southampton vendredi. Il affiche le meilleur score après 36 trous d'un US Open disputé sur le parcours exigeant de Shinnecock.

Wyndham Clark pointe toujours en tête de l'US Open après 2 tours.
Wyndham Clark pointe toujours en tête de l'US Open après 2 tours.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.06.2026, 03:57

20.06.2026, 07:47

L'Américain de 32 ans avait remporté l'US Open en 2023, et dit se présenter en quête de rachat après avoir endommagé de frustration un casier l'an passé lors du tournoi disputé à Oakmont. Il a rendu vendredi une carte de 69 (-1), beaucoup moins bonne qu'au premier tour (64) mais suffisante pour rester confortablement en tête.

Quatre joueurs partagent la deuxième place: l'Anglais Matt Fitzpatrick, le Sud-Coréen Kim Tom et les Américains Xander Schauffele et Sam Stevens. Leur compatriote Collin Morikawa suit un coup plus loin.

Rory McIlroy a reculé à la 11e place avec une carte de 71, à sept coups de Clark, mais reste confiant avec «de bonnes chances» de disputer la victoire. Après son premier tour raté, le no 1 mondial Scottie Scheffler s'est lui réveillé avec une carte de 68, de quoi rejoindre McIlroy à la 11e place. Le champion en titre JJ Spaun n'a pas franchi le cut, tout comme Bryson DeChambeau et Jon Rahm.

Golf - US Open. Wyndham Clark en tête après un 1er tour interrompu

Golf - US OpenWyndham Clark en tête après un 1er tour interrompu

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