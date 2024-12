Claudio Imhof range son vélo. Le meilleur pistard helvétique de ces dernières années a annoncé mercredi sur ses réseaux sociaux qu'il prenait sa retraite sportive.

ck, ats ATS

«Après 21 ans dans le cyclisme et 16 en tant que professionnel, il est temps pour moi de dire au revoir. Ce fut un voyage rempli de passion, de défis et de succès qui m'ont formé en tant qu'athlète et en tant que personne», a écrit le Thurgovien de 34 ans, qui va désormais entreprendre une formation de conducteur de train.

Sa médaille de bronze en scratch lors des Mondiaux de Londres en 2016 restera comme son plus grand succès. Avec neuf médailles (3 d'argent, 6 de bronze) décrochées dans des Championnats d'Europe et lors des Jeux européens, il fait partie des pistards suisses les plus décorés de l'histoire.

Claudio Imhof a également roulé à plusieurs reprises sur le Tour de Suisse sur route. Il n'a en revanche jamais participé aux Jeux olympiques, ce qui restera comme la principale ombre au tableau de sa belle et longue carrière.