Les Houston Rockets de Clint Capela ont subi une 2e défaite consécutive en NBA. Ils se sont inclinés 110-108 ap contre les Minnesota Timberwolves.

Keystone-SDA ATS

Kevin Durant et Alperen Sengün ont marqué 30 points chacun pour Houston. En 10 minutes de jeu, Capela a capté 4 rebonds et réussi deux contres.

Pourtant privés d'Anthony Edwards, Minnesota a renversé un match fou en prolongation. Alors menés 108-95, ils ont réussi le plus grand retour en prolongation depuis le début des statistiques automatisées en NBA (1997-1998). Julius Randle (24 points) a conclu cette folle remontée d'un tir à mi-distance à 8 secondes du terme.

Avec 43 succès pour 29 revers, les Rockets sont assurés de disputer le play-in. Ils sont pour l'heure qualifiés pour les play-off à la 6e place avec trois victoires d'avance sur les Phoenix Suns.

Les LA Clippers, sans le Fribourgeois Yanic Konan Niederhauser blessé jusqu'à la fin de la saison, ont gagné 119-94 à Toronto pour un 3e succès d'affilée et sont à 6 victoires de Houston.

Eliminés depuis belle lurette pour le play-in, les Washington Wizards ont remporté leur premier match après 16 défaites d'affilée en battant Utah 133-110. Blessé depuis le début du mois de mars, Kyshawn George souffre d'une déchirure partielle du ligament collatéral ulnaire au coude gauche. Pas d'opération pour le Valaisan, mais une saison très certainement terminée.