Le président américain Donald Trump, grand amateur de sports de combat, a annoncé dimanche l'organisation d'un combat d'arts martiaux mixtes (MMA) à la Maison Blanche le 14 juin prochain, jour de son 80e anniversaire.

Depuis plusieurs années, Donald Trump est un grand amateur de sports de combat.

«Le 14 juin de l'année prochaine, nous aurons un grand combat de l'UFC (principale ligue de MMA dans le monde, ndlr) à la Maison Blanche, directement à la Maison Blanche, sur le terrain de la Maison Blanche», a dit le président américain à l'occasion d'un discours à Norfolk (Virginie) pour le 250e anniversaire de la Marine américaine.

Le patron de l'UFC Dana White, proche de Donald Trump, avait déjà annoncé en août dernier la tenue d'une soirée MMA à la Maison Blanche à l'occasion du 250e anniversaire des Etats-Unis. La date prévue initialement était le 4 juillet, jour de la fête nationale aux Etats-Unis.

Dans sa carrière entre show-business et politique, Donald Trump est souvent apparu en compagnie de boxeurs comme Mike Tyson ou de catcheurs comme Hulk Hogan. Depuis qu'il est redevenu président, il assiste régulièrement aux combats de l'UFC, une passion qui date d'avant son retour à la Maison Blanche. Il apprécie les durs et les sports de combat comme les MMA, auxquels il avait ouvert en pionnier les salles de spectacle de ses casinos.

En trente ans, le MMA est passé de sport «paria» à la grande discipline en vogue, entre spectacle et politique. Il brasse des milliards de dollars, loin du temps où, jugé trop violent, il était banni dans 36 des 50 Etats américains.

En 1996, le sénateur de l'Arizona John McCain - qui deviendra la bête noire de Donald Trump - avait dénoncé un «combat de coqs humains». Les années ont passé et le MMA, fort d'une respectabilité accrue par l'onction présidentielle, s'est ancré dans l'Amérique conservatrice.