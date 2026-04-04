Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel sont les favoris du Tour des Flandres dimanche. Il s'agit de la première fois que les trois cadors du cyclisme mondial se retrouvent ensemble au départ d'une classique.

Tadej Pogacar sera à nouveau le favori sur le Tour des Flandres, mais la concurrence sera rude. KEYSTONE

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Difficile de faire mieux comme casting pour le deuxième Monument de la saison qui regorge d'enjeux dans les Monts pavés de la Flandre où le cyclisme est une religion.

Pogacar en mission

Avec sa victoire libératrice à Sanremo, le Slovène est pour la première fois en position de gagner les cinq Monuments la même année, un exploit inédit dans l'histoire plus que séculaire de son sport. «Bien sûr que j'y pense», souligne le double champion du monde qui partira favori dimanche d'une course qu'il a déjà gagnée deux fois (2023, 2025).

Car «Pogi» n'a peut-être jamais été aussi fort, comme l'ont montré ses victoires aux Strade Bianche et à la «Primavera», malgré une chute dans le final. «Je suis prêt», annonce le leader d'UAE, comme un poisson dans l'eau sur le parcours du Ronde qui réclame à la fois de l'explosivité, du pilotage et une énorme endurance pour encaisser les 278 km et 16 ascensions au programme.

Van der Poel pour l'histoire

Vainqueur en 2020, 2022 et 2024, le Néerlandais a l'habitude de gagner tous les deux ans à Audenarde. Dimanche, Van der Poel peut y entrer dans l'histoire avec un quatrième triomphe inédit, mieux qu'Achille Buysse, Fiorenzo Magni, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen et Fabian Cancellara. «Gagner le Tour des Flandres ne serait-ce qu'une fois n'était longtemps qu'un rêve lointain. Alors devenir le seul détenteur du record serait l'accomplissement ultime», insiste le leader d'Alpecin.

Vainqueur du Het Nieuwsblad et du Grand Prix E3, il a commencé la saison sur des bases élevées mais a paru un moins fort que l'an dernier sur Milan-Sanremo. «Je suis confiant d'avoir fait le nécessaire pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix», où il visera aussi une quatrième victoire le dimanche suivant, répond MVDP.

L'attraction Remco Evenepoel

Le Belge a pris tout le monde par surprise en annonçant mercredi qu'il allait disputer son premier Ronde, faisant monter la température en flèche en Belgique. «Si je suis là, c'est parce que j'ai le sentiment de pouvoir gagner», prévient le double champion olympique qui désigne tout de même Pogacar et Van der Poel comme les «grands favoris».

Le Brabançon n'a pratiquement aucune expérience des Flandriennes mais connaît le terrain par coeur puisqu'il habite à une quinzaine de kilomètres du parcours. «Je me suis entraîné deux fois par semaine sur ces routes pendant le confinement», souligne le tempétueux Remco, qui dit vouloir suivre voire attaquer Pogacar dans le Vieux Quaremont, point stratégique du final.

Van Aert, chef des outsiders

Il n'est plus le grand favori (malheureux) d'il y a quelques années, mais Wout Van Aert a retrouvé des jambes qui lui permettent d'y croire dans une course dont il rêve depuis toujours. Deuxième en 2020, battu au sprint par Van der Poel, le Belge dit prendre, à 31 ans, les choses avec plus de philosophie alors que la pression a longtemps été écrasante.

La présence d'Evenepoel pourrait l'arranger à cet égard. Le Danois Mads Pedersen, qui court toujours après son premier Monument, est un autre outsider évident, même si un doute subsiste sur sa forme après sa fracture au poignet en février.

Un parcours impitoyable

Cette année encore, on attend plus d'un million de spectateurs. La course, longue de 278 km, s'élancera à 10h00 d'Anvers pour une arrivée six heures et demie plus tard à Audenarde. Les choses sérieuses se concentrent dans la deuxième partie, impitoyable, où s'enchaînent les monts, raides, étroits et pavés sur un périmètre réduit.

Les plus mythiques sont le Taaienberg, le Koppenberg, avec un passage à 22%, le Vieux Quaremont et le Paterberg, 360 mètres terribles à 13% de moyenne dont la dernière ascension se trouve à 13 km de l'arrivée. En 2023 et 2025, Pogacar avait fait la différence dans la troisième et dernière montée du Vieux Quaremont, où les tentes VIP sont dressées depuis des jours.

Le temps est annoncé nuageux, frais et sec avec un vent soutenu qui pourrait jouer un rôle dans le final.