  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

JO 2026 Comme à Paris, les Russes admis sous drapeau neutre

ATS

19.9.2025 - 18:29

Le CIO a autorisé vendredi la participation aux JO 2026 de Milan-Cortina de sportifs russes et bélarusses. Mais sous bannière neutre et avec de strictes conditions, reconduisant le dispositif des JO 2024.

Kirsty Coventry confirme l’approche de Paris 2024 pour les JO 2026.
Kirsty Coventry confirme l’approche de Paris 2024 pour les JO 2026.
AP

Keystone-SDA

19.09.2025, 18:29

«La commission exécutive va prendre exactement la même approche que celle adoptée à Paris», a annoncé à la presse la nouvelle présidente du CIO, Kirsty Coventry, c'est-à-dire la possibilité de concourir sous drapeau neutre, à titre individuel, à condition de n'avoir aucun lien avec l'armée et de n'avoir pas publiquement soutenu l'invasion de l'Ukraine.

Guettée depuis des mois, cette décision adoptée lors d'une réunion à Milan n'est pas une surprise, puisque Kirsty Coventry avait contribué à la solution retenue à Paris, et ne s'en était pas distanciée depuis. «Il est préférable pour notre mouvement de veiller à ce que tous les athlètes soient représentés», déclarait d'ailleurs la Zimbabwéenne dès son élection en mars à la tête du sport mondial.

La présence clairsemée des Russes et Bélarusses dans la capitale française – 25 athlètes au total pour 5 médailles – avait satisfait l'instance olympique, qui voulait rassembler des sportifs du monde entier tout en évitant un boycott de l'Ukraine et de ses plus proches alliés.

L'ampleur de leur délégation dépend désormais des fédérations internationales, chargées du processus de qualification et qui continuent pour certaines à bannir Russes et Bélarusses de leurs compétitions.

C'est notamment le cas de la Fédération internationale de ski – dont les disciplines représentent plus de la moitié des podiums des JO d'hiver – de celle de biathlon et de luge, alors que celle de patinage autorise un concurrent par nation et par discipline.

Les plus lus

Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
L’Amérique du Sud s’inquiète de la présence militaire américaine dans les Caraïbes
Washington annonce avoir éliminé un haut responsable de l’État islamique
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale