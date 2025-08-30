Conditions dantesques et abandon du favori : nuit agitée sur l’UTMB

  1. Clients Privés
«On revient de l’enfer» Abandon du favori et conditions dantesques : nuit agitée sur l’UTMB

Clara Francey

30.8.2025

Après une nuit marquée par d'importantes intempéries et l'abandon du favori François D'Haene, le Britannique Tom Evans faisait la course en tête de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) samedi au petit matin.

Agence France-Presse

30.08.2025, 12:01

30.08.2025, 12:19

Au ravitaillement de La Fouly, peu après 6 heures du matin, Evans, 33 ans, avait quelques minutes d'avance seulement sur l'Américain Ben Dhiman et le Français Théo Detienne. Les leaders avaient encore une soixantaine de kilomètres à parcourir.

Chez les femmes, la grande favorite Courtney Dauwalter avait repris le dessus sur la Française Camille Bruyas et la Néo-Zélandaise Ruth Croft.

Partis la veille de Chamonix à 17h45 pour une boucle autour du Mont-Blanc entre la France, l'Italie et la Suisse, les 2'300 coureurs ont subi des averses quasiment toute la soirée, les forçant à évoluer dans la boue et le froid.

«On revient de l'enfer», a raconté à l'AFP au petit matin Loïc Muller, 34 ans, qui participe pour la première fois à l'épreuve reine des courses en montagne. «Le col du Bonhomme, c'était pluie, neige, pluie, boue, on est tous tombés au moins une fois», a-t-il ajouté depuis le point de ravitaillement du Lac Combal, à 70 km du départ.

Venu d'Orange, il pouvait enfin éteindre sa lampe frontale et quitter sa cape de pluie avant de se diriger vers Courmayeur.

Figurant parmi les favoris, le coureur français François D'Haene a abandonné au beau milieu de la nuit après 7h35 de course, juste avant cette zone située au coeur de la vallée d'Aoste.

«Une douleur à la jambe droite apparue ces derniers jours avait contraint François à se présenter diminué sur la ligne de départ vendredi soir (...) les douleurs à l'effort étaient trop fortes pour aller au bout», a indiqué son équipe, dans un message sur son compte Instagram.

D'Haene, 39 ans, a remporté 4 fois l'UTMB (2012, 2014, 2017 et 2021). Il détient le record du nombre de victoires pour un homme, à égalité avec l'Espagnol Kilian Jornet. Les conditions météorologiques difficiles sur le tracé ont poussé les organisateurs à raccourcir légèrement le parcours.

Les plus rapides sont attendus vers 13h30 à Chamonix.

Archive de 2022

En 2022, Kilian Jornet pulvérisait le record de l'UTMB, terminant l'épreuve, longue de 171 km et forte de 10 000 mètres de dénivelé positif, en 19 heures 49 minutes et 32 secondes.

Ultra-trail : Extraterrestre ! Kilian Jornet remporte l'UTMB en moins de 20 heures

Ultra-trail : Extraterrestre ! Kilian Jornet remporte l'UTMB en moins de 20 heures

La star espagnole de l'ultra trail Kilian Jornet a écrit samedi une nouvelle page de sa légende en remportant le quatrième Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) de sa carrière.

28.08.2022

