  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondial de handball Un «énorme échec» pour l’équipe de Suisse, «pas à la hauteur»

ATS

18.5.2026 - 14:32

«Nous n'avons pas été à la hauteur de notre statut de favoris», a déploré le sélectionneur national Andy Schmid après la défaite, dimanche, de l'équipe de Suisse contre l'Italie dans les barrages pour le Mondial 2027. Les Helvètes ne vont pas tout chambouler.

Andy Schmid et son équipe ont échoué en barrages du Mondial de handball 2027.
Andy Schmid et son équipe ont échoué en barrages du Mondial de handball 2027.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.05.2026, 14:32

Les Suisses n'ont pas su enchaîner après leur qualification pour le tour final du Championnat d'Europe 2026, bouclé au 12e rang, qui leur ont valu de devoir affronter un adversaire à leur portée, l'Italie, pour les barrages du Mondial 2027. Un cadeau empoisonné au final, comme l'a montré la défaite 38-31 à Faenza au match retour, pour un score total de 38-34 pour l'Italie.

Handball. La Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

HandballLa Suisse ne jouera pas la phase finale du Mondial

A l'exception de la star Noam Leopold, aucun joueur suisse n'a vraiment été à la hauteur à Faenza, dans le prolongement du match aller lors duquel les Helvètes avaient déjà été inconstants.

Le président de la fédération Pascal Jenny ne cache pas qu'il s'agit d'un «énorme échec», d'autant que le Mondial 2027, chez le voisin allemand épris de handball, contient tous les ingrédients dont la Suisse pouvait rêver pour faire vivre le sport qui lui est cher. Il maintient sa pleine confiance envers Andy Schmid, qui aura pour mission de préparer le Championnat d'Europe 2028 en Suisse, le but ultime de cette génération helvétique malgré tout pleine d'espoirs.

Les plus lus

Ses photos sur le cadavre de «Timmy» la baleine indignent les internautes
Tom Cruise a-t-il craqué pour Pamela Anderson ?
«Rumeurs absurdes et écoeurantes» - Patrick Bruel sort du silence
Espagne : le fisc devra rembourser à Shakira plus de 55 millions d'euros
«J'ai mal à la tête d'avoir autant pleuré !» - Les adieux déchirants de «Grizou»