«Nous n'avons pas été à la hauteur de notre statut de favoris», a déploré le sélectionneur national Andy Schmid après la défaite, dimanche, de l'équipe de Suisse contre l'Italie dans les barrages pour le Mondial 2027. Les Helvètes ne vont pas tout chambouler.

Andy Schmid et son équipe ont échoué en barrages du Mondial de handball 2027. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Suisses n'ont pas su enchaîner après leur qualification pour le tour final du Championnat d'Europe 2026, bouclé au 12e rang, qui leur ont valu de devoir affronter un adversaire à leur portée, l'Italie, pour les barrages du Mondial 2027. Un cadeau empoisonné au final, comme l'a montré la défaite 38-31 à Faenza au match retour, pour un score total de 38-34 pour l'Italie.

A l'exception de la star Noam Leopold, aucun joueur suisse n'a vraiment été à la hauteur à Faenza, dans le prolongement du match aller lors duquel les Helvètes avaient déjà été inconstants.

Le président de la fédération Pascal Jenny ne cache pas qu'il s'agit d'un «énorme échec», d'autant que le Mondial 2027, chez le voisin allemand épris de handball, contient tous les ingrédients dont la Suisse pouvait rêver pour faire vivre le sport qui lui est cher. Il maintient sa pleine confiance envers Andy Schmid, qui aura pour mission de préparer le Championnat d'Europe 2028 en Suisse, le but ultime de cette génération helvétique malgré tout pleine d'espoirs.