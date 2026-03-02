  1. Clients Privés
Handball Confiance renouvelée : Knut Ove Joa prolongé à la tête des Suissesses

ATS

2.3.2026 - 20:20

La Fédération suisse de handball a prolongé prématurément le contrat de l'entraîneur national féminin Knut Ove Joa jusqu'en 2029, a-t-elle annoncé lundi. Le Norvégien de 49 ans occupe ce poste depuis 2023.

La Suisse mise sur la continuité avec Knut Ove Joa jusqu’en 2029 (image d’archives).
La Suisse mise sur la continuité avec Knut Ove Joa jusqu’en 2029 (image d’archives).
SCS/Richard Huis in t Veld

Keystone-SDA

02.03.2026, 20:20

Sous sa direction, les Suissesses ont atteint pour la première fois le tour principal d'un Euro en 2024, et il y a un an, elles ont participé pour la première fois à un Championnat du monde, où elles ont également rallier le tour principal. Avec Knut Ove Joa, la fédéraiton vise une qualifications pour les Jeux olympiques 2032 de Brisbane, en Australie.

