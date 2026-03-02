La Fédération suisse de handball a prolongé prématurément le contrat de l'entraîneur national féminin Knut Ove Joa jusqu'en 2029, a-t-elle annoncé lundi. Le Norvégien de 49 ans occupe ce poste depuis 2023.

La Suisse mise sur la continuité avec Knut Ove Joa jusqu’en 2029 (image d’archives). SCS/Richard Huis in t Veld

Keystone-SDA ATS

Sous sa direction, les Suissesses ont atteint pour la première fois le tour principal d'un Euro en 2024, et il y a un an, elles ont participé pour la première fois à un Championnat du monde, où elles ont également rallier le tour principal. Avec Knut Ove Joa, la fédéraiton vise une qualifications pour les Jeux olympiques 2032 de Brisbane, en Australie.