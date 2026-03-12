Pour conserver Paul Seixas, convoité par la concurrence en cyclisme, «on répondra présent», affirme Dominique Serieys le directeur général de Decathlon CMA CGM dans un entretien à l'AFP en marge de Paris-Nice. Il souligne les «qualités hors du commun» du prodige français et les grandes ambitions de son équipe.

Paul Seixas a récemment pris la deuxième place des Strade Bianche. IMAGO/PRESSE SPORTS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«On est en train de passer dans une dimension au-dessus», insiste le patron de la formation française qui, avec déjà huit victoires depuis le début de la saison et une troisième place au classement mondial UCI, joue désormais résolument dans la cour des grands.

Dominique Serieys, comment jugez-vous le début de saison?

«On est satisfait. On est en train de passer dans une dimension au-dessus. Les victoires tirent l'ensemble de l'équipe vers le haut. On a passé des caps à tous les niveaux depuis l'arrivée de Decathlon et Van Rysel, avec une grosse valeur ajoutée sur la mise à disposition du matériel, et ensuite de CMA CGM. On a restructuré l'équipe, on a établi une direction de la performance, une direction des coaches, de l'innovation, du support technique qui n'existait pas. On a aussi passé un cap sur les recrutements, la partie médicale, la nutrition.»

Un coureur crève l'écran, Paul Seixas qui n'a que 19 ans...

«Il est incroyablement extraordinaire (sic) par sa maturité en course, son niveau et aussi l'accompagnement qu'il a. Sur les Strade Bianche, on met trois coureurs dans les quinze premiers. Ça crée une alchimie, une volonté de voir Paul performer.»

POGACAR SEUL AU MONDE ! Le Slovène, parti à 78 km de l'arrivée, remporte les Strade Bianche pour la 3e fois consécutive. Il devance Paul Seixas 🇫🇷 et Isaac Del Toro ! pic.twitter.com/5QNyrjr9ka — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2026

Est-ce que ses performances vont accélérer la prise de décision quant à sa participation au Tour de France?

«Non, on reste dans le schéma de faire le Tour du Pays basque, la Flèche et Liège (le 26 avril). On décidera en fonction de l'analyse de ces courses s'il fera le Tour de France, la Vuelta qui reste une option, ou aucun grand Tour cette année. On regardera déjà si lui a envie et ensuite on analysera les différents paramètres physiologiques, de récupération, sa capacité de faire trois semaines, d'encaisser la pression d'un grand Tour et l'accompagnement qu'on peut lui apporter.»

Le fait que vos deux principales recrues, Olav Kooij et Tiesj Benoot n'ont toujours pas mis un dossard va-t-il vous conduire à changer de stratégie pour le Tour de France et miser sur Seixas?

«A date d'aujourd'hui, non. On se donne jusqu'à la fin du mois de mars, première semaine d'avril pour entériner la stratégie. On a différentes options. La première reste la même: maillot vert avec Olav. Mais elle peut être légèrement ajustée ou entièrement changée. Olav (qui était malade, ndlr) a passé les semaines nécessaires pour que le virus soit neutralisé et évacué. Il est dans une phase de reprise d'entraînement et pourrait réapparaître, si tout va bien, début mai. On est sur le même timing pour Tiesj Benoot (opéré d'une hernie discale), voire peut-être une ou deux semaines plus tôt.»

Le fait que Seixas soit en fin de contrat fin 2027 va-t-il vous pousser à l'aligner sur le Tour de France pour profiter de son exposition?

«Non. Le pire serait de tomber dans l'émotionnel. On n'a pas cette appréhension-là. On a une relation de transparence et d'échange sans filtre avec Paul. Et on est hyper attachés à sa santé qui est un élément prioritaire au-delà de ses qualités hors du commun.»

Il a déjà eu des approches d'autres équipes, comme UAE?

«C'est normal qu'il y ait cette spéculation. Ce serait anormal que d'autres équipes ne soient pas intéressées par Paul. Moi je m'intéresse aussi à d'autres coureurs. C'est la vie du business. On a la conviction de pouvoir apporter à Paul ce qui lui permettra de gagner. Après, sur les éléments contractuels, on répondra présent. Parce qu'aujourd'hui, on a un actionnaire solide et des partenaires qui s'appellent Decathlon et CMA CGM.»

Vous vous projetez à long terme avec lui?

«Le niveau de compétitivité augmente dans toutes les équipes. Mais il y en a peu qui peuvent présenter une telle vision sur le long terme, avec des partenaires aussi solides. Aujourd'hui, je commence à avoir une visibilité sur 2033-2035. On ne trouve pas beaucoup de partenaires qui s'engagent pour cinq ans et qui permettent de faire signer un coureur jusqu'en 2030. Nous, on a un plan.»