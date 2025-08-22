En marge des Mondiaux de VTT en Valais, les organisateurs tenteront d’inscrire leur nom dans le Guiness Book avec la plus grande «queuleuleu» à vélo jamais réalisée le 31 août prochain. Ils ont sollicité l’aide de deux stars du canton pour atteindre leur objectif.

Rédaction blue Sport Nicolas Larchevêque

Dès le 30 août prochain, et jusqu’au 14 septembre, le Valais vibrera au rythme des championnats du monde de VTT. Et pour marquer le coup, les organisateurs se sont lancés le défi de battre un record du monde pour le moins insolite : celui de la plus longue file indienne à vélo.

«La tentative de record du monde pour la plus longue queuleuleu à vélo est bien plus qu'un défi sportif : c'est une célébration de notre unité cantonale. En tentant de réunir plus de 2'000 cyclistes provenant des extrémités du canton, nous créons un moment de partage et de solidarité unique. Cet événement marquera les esprits, offrant aux jeunes et aux passionnés de cyclisme une expérience inoubliable», explique Steve Morabito, président des Mondiaux, sur le site de l’organisation.

«Venir à vélo jusqu’à Sion ? J’arrive», promet Constantin

Pour parvenir à effacer l’actuelle marque détenue par le Turkménistan et ses 1995 participants dans le Guiness Book, l’ancien cycliste montheysan a alors fait appel à deux figures du canton : Eddy Baillifard et Christian Constantin. Dans une vidéo pleine d’humour publiée cette semaine sur les réseaux sociaux, le roi de la raclette et le président du FC Sion n’ont ainsi pas hésité à enfiler leur casque et ressortir leur plus belle bicyclette.

«Ça fait depuis la Première Communion que je n’ai pas remis le cul sur un vélo... Mais je veux bien essayer», plaisante notamment Baillifard, avant d’appeler Constantin. «Que je vienne à vélo jusqu’à Sion ? Finalement, j’y suis plus vite qu’avec mon forgeron et sa casserole. J’arrive», lui répond alors le Martignerain depuis son hélicoptère.

Pour celles et ceux qui souhaitent prendre part à l’événement, nommé «Ride to The Champs», la «queuleuleu» s’élancera le 31 août à 11h00 du centre sportif de Saint-Léonard afin de rallier la Place du Midi à Sion. L’inscription est gratuite, mais obligatoire sur le site des Mondiaux.

