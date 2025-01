Contraint à l’abandon, le tenant du titre tient à finir sa course

Le navigateur Yannick Bestaven, tenant du titre du Vendée Globe, a repris lundi hors course son parcours vers l'arrivée aux Sables-d'Olonne, après avoir fait une escale de quelques jours en Argentine pour réparer son voilier, a annoncé son équipe.

Yannick Bestaven (ici lors du départ) a repris lundi hors course son parcours vers l'arrivée aux Sables-d'Olonne. IMAGO/ABACAPRESS

AFP Nicolas Larchevêque

«J'ai dit que c'était ma dernière course en solitaire, donc pouvoir ramener Maître Coq aux Sables en solo me permettrait de terminer sur une note plaisir», a expliqué le skipper de 52 ans dans un message vocal transmis aux médias.

Alors qu'il naviguait en 11e position de la célèbre course autour du monde, le Rochelais avait pris la décision le 30 décembre dernier de s'arrêter à Ushuaïa en raison de multiples avaries à bord, impossibles à réparer seul.

Rejoint par une partie de son équipe technique, Bestaven a passé six jours à restaurer des dommages sur sa coque, sa quille, son système de barre, une voile et un foil. «Yannick va pouvoir repartir avec un bateau totalement opérationnel», s'est réjoui sur place Jean-Marie Dauris, le directeur technique de l'écurie.

Le marin espérait passer la ligne d'arrivée avant fin janvier, après une remontée de l'Atlantique aux côtés d'autres navigateurs, comme Tanguy Le Turquais ou Arnaud Boissières, toujours en course mais plus lents que lui avant son arrêt éliminatoire.

«Boucler la boucle»

«Je suis impatient de reprendre la mer et de boucler la boucle. Il va y avoir beaucoup de stratégie pour remonter l'Atlantique, j'ai hâte de retrouver ces conditions», a déclaré Bestaven.

Vainqueur d'une édition 2020/2021 haletante en 80 jours 3 heures 44 minutes et 46 secondes, il avait annoncé avant ce nouveau tour du monde, sa 4e participation à l'Everest des mers, qu'il s'agirait de sa dernière course en solitaire.

Les deux leaders actuels du Vendée Globe, Charlie Dalin et Yoann Richomme, séparés par moins de 80 milles lundi au pointage de 11H00 (GMT+1), ont passé l'équateur et sont attendus entre le 14 et le 16 janvier aux Sables-d'Olonne.

Archive sur le Vendée Globe