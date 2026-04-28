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NBA Le phénomène des Mavs Cooper Flagg élu rookie de l'année

ATS

28.4.2026 - 07:11

Cooper Flagg (19 ans) a été élu meilleur rookie de l'année, a annoncé la NBA lundi. Le phénomène des Dallas Mavericks, no 1 de la dernière draft, Flagg succède au palmarès à deux joueurs des San Antonio Spurs: Stephon Castle (2025) et Victor Wembanyama (2024).

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:11

28.04.2026, 07:38

L'ailier-fort américain est sorti en tête du vote d'un panel de cent personnalités des médias suivant la ligue nord-américaine. Il devance de 26 points seulement l'arrière des Charlotte Hornets Kon Knueppel.

Elu meilleur lycéen du pays en 2024, puis meilleur basketteur universitaire lors de sa seule saison avec Duke (2025), Cooper Flagg a réussi une saison à la hauteur des attentes. Il est le premier rookie à trôner en tête de son équipe aux points, interceptions, rebonds et passes décisives depuis Michael Jordan (1985).

Si les Mavericks, en période de transition, sont restés scotchés en bas du classement (12es à l'Ouest), Flagg a cumulé de solides statistiques individuelles avec en moyenne 21 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes par match. Plus tôt ce mois-ci, avec 51 points inscrits face à Orlando, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à signer une performance à plus de 50 points.

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