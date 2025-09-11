  1. Clients Privés
Dopage Coup d’arrêt brutal pour Giovanni Carboni

ATS

11.9.2025 - 18:39

Le coureur italien Giovanni Carboni a été provisoirement suspendu en raison d'anomalies non expliquées dans son passeport biologique, conformément au règlement antidopage. L'Union cycliste Internationale (UCI) l'a annoncé jeudi.

Le coureur italien Giovanni Carboni sous suspension provisoire.
Le coureur italien Giovanni Carboni sous suspension provisoire.
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA

11.09.2025, 18:39

Carboni (30 ans) avait porté le maillot de meilleur jeune sur le Tour d'Italie en 2019 mais n'a jamais vraiment percé ensuite. Après une saison 2024 marquée par sa victoire dans le peu relevé Tour du Japon, il a rejoint l'hiver dernier l'équipe de deuxième division Unibet Tietema Rockets qui court sous licence française.

L'équipe Unibet Tietema Rockets s'est dite «choquée» en apprenant la nouvelle jeudi et a suspendu à son tour son coureur, avec effet immédiat. «En tant que membre du MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible, ndlr), nous militons pour un sport propre et coopérons avec toutes les investigations menées par les autorités compétentes», a indiqué l'équipe en précisant avoir également lancé une enquête interne de son côté.

