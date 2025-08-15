  1. Clients Privés
«Une décision surprenante» Coup de tonnerre : cinq équipes évincées du Tour de Romandie féminin ! 

ATS

15.8.2025 - 13:37

Cinq équipes qui refusaient de participer à un test de puce GPS ont été exclues du Tour de Romandie féminin vendredi, a annoncé l'UCI. Noemi Ruëgg et Katarzyna Niewiadoma sont concernées.

La Suissesse Noemi Rüegg n’a pas pu prendre le départ de la première étape du Tour de Romandie féminin vendredi (archives).
La Suissesse Noemi Rüegg n’a pas pu prendre le départ de la première étape du Tour de Romandie féminin vendredi (archives).
IMAGO/Revierfoto

Keystone-SDA

15.08.2025, 13:37

15.08.2025, 16:55

Toutes les coureuses des formations Canyon-SRAM (Niewiadoma), EF Education (Rüegg), Lidl-Trek, Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike n'ont donc pas pris le départ de la 1ère étape, un contre-la-montre de 4,4 km entre Huémoz et Villars-sur-Ollon. Le peloton perd ainsi 30 des 93 coureuses inscrites pour cette épreuve.

L'UCI avait décidé de tester sur ce TDRF un nouveau système de suivi de sécurité par GPS pour permettre de localiser les athlètes, notamment en cas de chute. Cette même technologie doit être mise en place lors des Championnats du monde sur route au Rwanda (21-28 septembre).

«Décision surprenante»

«La décision de ces équipes de s'opposer aux règles spécifiques de l'épreuve est surprenante et compromet les efforts de la famille cycliste pour assurer la sécurité de tous les coureurs sur route grâce au développement de cette nouvelle technologie», regrette l'UCI dans son communiqué.

Selon l'organisation mondiale, en refusant de désigner une coureuse pour emporter le dispositif de suivi – une puce de 63 grammes -, les équipes ont fait le choix d'être exclues de l'épreuve. Dans son communiqué, l'UCI fait également remarquer que «la plupart» des équipes concernées font partie d'une organisation développant son propre système de suivi GPS.

Les équipes réagissent

Dans un communiqué conjoint, les formations Picnic Post-NL et Visma-Lease a bike se sont dites «choquées et déçues» par cette décision. Les équipes expliquent avoir expressément indiqué à l'UCI qu'elles ne choisiraient pas et n'équiperaient pas elles-mêmes une coureuse pour le test, mais qu'elles étaient ouvertes à collaborer avec l'organisation si cette dernière s'occupait de sélectionner et d'installer le dispositif.

«Nous sommes toujours à l'avant-garde pour rendre le cyclisme plus sûr, mais cela doit se faire par la collaboration, et non par la coercition», concluent les deux équipes.

Organisateurs dépités

Les organisateurs de l'épreuve ont indiqué dans un communiqué n'avoir été qu'observateurs des discussions. Ils se sont dit dépités par l'issue de cette affaire.

Les interdictions de départ ont pénalisé les coureuses des équipes concernées, le public et les personnes engagées pour faire rayonner le Tour de Romandie féminin dans le monde. Il est regrettable et dommageable qu'une solution positive n'ait pas pu être trouvée, ont-ils conclu.

