Mondiaux de Tokyo Coup de tonnerre : le 1500 m orphelin de ses stars avant la finale

ATS

14.9.2025 - 07:22

Coup de tonnerre à Tokyo dimanche: la star du 1500 m Jakob Ingebrigtsen a été éliminée dès les séries des Mondiaux, tout comme Azeddine Habz, meilleur performeur mondial de l'année.

Keystone-SDA

14.09.2025, 07:22

14.09.2025, 07:54

La deuxième matinée des championnats du monde s'annonçait pourtant plutôt calme. Mais les coups de théâtre se sont enchaînés, et les séries du 1500 m ont laissé le public bouche bée. En lice dans la quatrième et dernière, Jakob Ingebrigtsen a manqué son affaire.

Double champion olympique – sur 1500 et 5000 m – dans ce même stade en 2021, Ingebrigtsen a été éliminé d'entrée. Il effectuait son retour à la compétition après une saison blanche plombée par une blessure au tendon d'Achille survenue en avril.

Mondiaux de Tokyo. Grande désillusion pour Assefa, encore battue par Jepchirchir

Mondiaux de TokyoGrande désillusion pour Assefa, encore battue par Jepchirchir

Le Norvégien de 24 ans avait malgré tout décidé de s'aligner à Tokyo, rassuré par ces derniers entraînements qui le laissaient espérer un exploit, celui de gagner le titre mondial qui lui échappe dans sa discipline de prédilection. Il n'en a rien été.

Dans le paquet pendant toute la série, il n'a pas pu rivaliser dans l'emballage final et a terminé 8e en 3'37''84, pour six places qualificatives pour les demi-finales. «Je dois avouer que c'est bien pire que ce que je pensais et que ce que j'espérais», a-t-il admis.

Ses Mondiaux ne sont pas terminés: il participe vendredi aux séries du 5000 m, discipline où il est double champion du monde et double champion olympique en titre. «Je ne pense pas que sera pire», a-t-il affirmé, la discipline demandant moins d'intensité qu'un 1500 m.

«Cruel»

Son élimination stupéfiante s'ajoute à celle du meilleur performeur mondial de la saison (3'27''49) Azeddine Habz. Le Français de 32 ans, prétendant légitime au podium et rare chance crédible de médaille pour la France, a été incapable de muscler son jeu dans la dernière ligne droite et est resté ahuri dans l'aire d'arrivée.

«Je n'ai aucune explication, c'est un sport cruel. Parfois on est tout devant et parfois... Là, je ne comprends pas», a-t-il raconté, dépité. Rarement bien placé, Habz était quand même dans les six premiers à l'entame du dernier 100 m mais il s'est fait doubler par le Sud-Africain Tshepo Tshite pour terminer à la 7e place (3'36''62).

