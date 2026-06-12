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Natation Coup dur pour le grand rival de Noè Ponti

ATS

12.6.2026 - 04:56

Double Champion du monde du 100 m papillon et grand rival de Noè Ponti, Maxime Grousset souffre d’une fracture du pied. Sa participation aux Euros de Paris (10 au 16 août) est remise en question.

Maxime Grousset souffre d’une fracture du pied.
Maxime Grousset souffre d’une fracture du pied.
ats

Keystone-SDA

12.06.2026, 04:56

12.06.2026, 06:58

Le Français de 27 ans s’est blessé lors d’un entraînement physique à la réception d’un saut, rapporte «L’Equipe». Les examens ont révélé deux fractures sur le métatarse du pied gauche. Même s’il ne peut pas poser le pied par terre ces prochains jours, il envisage de nager à nouveau dès la semaine prochaine.

Malgré cette blessure, Maxime Grousset n’a donc pas encore tiré un trait sur les Championnats d’Europe. « On ne s’interdit pas une participation s’il a retrouvé tous ses moyens», explique son coach Michel Chrétien dans les colonnes de «L’Equipe».

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