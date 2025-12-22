Le Team Alinghi participera finalement aux qualifications de la prochaine Coupe de l'America. Celles-ci, sous le nom de Coupe Louis Vuitton, se dérouleront l'an prochain au large de Naples.

Alinghi va continuer en Coupe de l'America. EPA

Keystone-SDA ATS

Après des mois de discussions en coulisses, cinq équipes ayant participé à la dernière Coupe de l'America ont annoncé la création d'une alliance inédite et surtout l'organisation de la compétition tous les deux ans seulement, une petite révolution. Depuis sa première édition en 1851, la course à l'aiguière d'argent s'est toujours déroulée à un rythme erratique, au bon vouloir du tenant du titre qui, une fois le trophée en main, décide du calendrier et des règles de l'édition suivante.

Mais dans la continuité d'annonces récentes visant à moderniser l'image de la course – équipage mixte, plafonnement des budgets à 75 millions d'euros par campagne – le «Defender» Team New Zealand a détaillé lundi de nouveaux engagements. Pour une meilleure visibilité, l'épreuve reine devient officiellement biannuelle à partir de l'édition 2027, qui aura lieu à Naples.

«Entité unifiée»

Par ailleurs, changement majeur dans l'histoire de cette compétition âgée de 174 ans, l'organisation des prochaines éditions n'est plus seulement à la charge du «Defender». Elle sera confiée à une «entité unifiée», alliance inédite entre équipes fondatrices qui auront toutes voix au chapitre pour participer à la «croissance» et à la «stabilité à long terme» de la compétition.

«Cette alliance veillera à ce que la Coupe de l'America reste le terrain de jeu ultime pour les meilleurs marins du monde et les prouesses technologiques», s'est réjoui Ben Ainslie, directeur d'Athena Racing, premier défi lancé aux Kiwis en vue de 2027.

À ce stade, cinq écuries font partie du partenariat: Team New Zealand (NZL), Athena Racing (GBR), Luna Rossa (ITA), Team Alinghi (SUI) et K-Challenge (FRA). Elles collaboreront toutes au sein d'une structure de gouvernance indépendante.