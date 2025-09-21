Alessandra Keller a remporté l'étape de Coupe du monde de Lenzerheide dimanche, en cross-country. La Suissesse a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et l'Américaine Savilia Blunk.

🏆 🇨🇭 ALESSANDRA KELLER 🇨🇭🏆



Another Swiss victory in Lenzerheide! What a ride!#MTBWorldCup pic.twitter.com/qe825hayX1 — UCI MTB (@UCI_MTB) September 21, 2025

Keystone-SDA ATS

La toute fraîche championne du monde de short-track a livré durant la plus grande partie de la course un duel palpitant contre Rissveds, sacrée elle championne du monde de cross-country olympique à Crans-Montana la semaine passée.

Au cours du sixième tour, après un peu plus d’une heure de course, la Nidwaldienne est parvenue à se détacher pour devenir la première Suissesse à s'imposer à Lenzerheide. C'est la deuxième fois que la Nidwaldienne remporte une étape de Coupe du monde en cross-country, après celui décroché en 2022 à Snowshoe, aux États-Unis.

Keller comme Rissveds ont profité d’une lourde chute de l’Américaine Savilia Blunk, contrainte de céder la tête de la course à la fin du troisième tour. Elle n'a pu revenir dans la lutte pour le podium qu’en fin d’épreuve.

Les autres Suissesses se sont classées loin du podium. Jolanda Neff, Ronja Blöchlinger et Sina Frei ont réalisé un tir groupé entre la 10e et la 12e place, tandis que Linda Indergand a conclu sa dernière course à domicile au 19e rang.

Une course «très spéciale»

«C'était une course très spéciale, extrêmement bruyante. J'ai décidé de me concentrer sur moi et j'y suis parvenue», a déclaré la double vainqueure du classement général de la Coupe du monde (2022, 2024) après sa belle victoire.

«La forme est bonne, mais j'ai eu une semaine extrêmement dure avec beaucoup de rendez-vous. De plus, je ne suis pas habituée à ce que tant de regards soient tournés vers moi, même à l'entraînement», a-t-elle ajouté.

La der' de Schurter

Cette étape grisonne a aussi été l'occasion pour Nino Schurter de faire ses adieux au sport de haut niveau, à 39 ans. Devant son public, à 25 minutes de chez lui, le décuple champion du monde de cross-country a pris la 24e place pour la dernière course de sa carrière professionnelle.

Aucun Suisse n'est monté sur le podium lors de cette course d'adieu, mais trois d'entre eux, Vital Albin (8e), Fabio Püntener (9e) et Luca Schätti (10e), ont tout de même réussi à se classer dans le top 10. La victoire est revenue à Alan Hatherly, sacré champion du monde à Crans-Montana.