La patron de la gymnastique suisse tire la sonnette d’alarme

La décision de la Confédération de réduire de 20% ses subventions au programme Jeunesse+Sport dès l'année prochaine met en péril l'engagement bénévole qui le porte, estime Fabio Corti, président central de la Fédération suisse de gymnastique (FSG). Il a souligné l'importance de la discipline pour la santé publique.

Fabio Corti n’a pas caché son inquiétude face à la baisse des subventions au programme Jeunesse+Sport. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les treize disciplines sportives de la FSG reçoivent un financement pour les entraînements, les camps et la formation des moniteurs. «Si les contributions sont baissées, cela va être un problème pour les nombreux moniteurs bénévoles qui font un travail important pour la population en termes de santé publique, a déclaré dimanche Fabio Corti à Keystone-ATS, en marge de la Fête fédérale de gymnastique à Lausanne.

«S'il y a eu une baisse pendant le Covid, nous constatons une augmentation significative de l'intérêt des jeunes, au point que nous n'avons pas assez de salles et pas assez de moniteurs. Dans ce contexte, la baisse du soutien financier risque d'être une source de démotivation», déplore-t-il.

«Sensibiliser les politiques»

«Nous allons nous engager avec tous les moyens pour sensibiliser les politiques au niveau national pour tenter de réduire ces baisses. Il s'agit de convaincre qu'investir dans les jeunes et le bénévolat, c'est investir pour la promotion de la santé et dans la baisse de ses coûts».

Car économiser aujourd'hui, c'est dépenser deux fois plus demain. Les jeunes d'aujourd'hui sont constamment sur leur téléphone, et s'intègrent moins dans la société. La gymnastique est une pratique concrète qui permet de réduire leur isolement, d'améliorer la santé et le bien-être de la population, conclut le président de la FSG.

