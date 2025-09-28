Les Italiens ont conservé leur couronne dimanche à Pasay City, aux Philippines. Ils ont battu la Bulgarie en finale du Mondial 3-1 (25-21 25-17 17-25 25-10).

Keystone-SDA ATS

Il s'agit du cinquième titre dans la compétition pour une sélection au parcours impeccable en phase finale, avec seulement un set encaissé en quatre rencontres. Ce sont les jeunes Bulgares qui ont réussi à l'accrocher. Mais s'ils rêvaient de décrocher un premier grand succès dans leur histoire dans un Mondial, la marche a semblé encore un peu trop haute.