Mondiaux d’athlétisme Ryan Crouser dans la légende, les USA maîtres du 4x400 m mixte

ATS

13.9.2025 - 16:13

Le triple champion olympique du poids Ryan Crouser est entré un peu plus dans la légende. Il a décroché samedi soir à Tokyo son troisième titre mondial avec un jet à 22m34.

Ryan Crouser la légende du poids.
Ryan Crouser la légende du poids.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.09.2025, 16:13

13.09.2025, 16:21

L'Américain de 32 ans, détenteur du record du monde, a pris la tête du concours dès son deuxième lancer à 21m99 avant d'enfoncer le clou à son cinquième essai, en lançant à 22m34 devant un public stupéfait. Parce qu'il faut dire qu'il n'avait plus lancé en compétition depuis près d'une année !

Mondiaux d’athlétisme. Prouesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

Mondiaux d’athlétismeProuesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

Avec un troisième titre mondial consécutif et trois titres olympiques de rang, Crouser entre encore un peu plus dans la légende de son sport. Derrière lui, le reste du podium a été indécis jusqu'au bout. Au cinquième essai, l'Italien Leonardo Fabbri et le Néo-Zélandais Tom Walsh ont tous les deux lancé à 21m94, prenant les 2e et 3e places provisoires.

Mais au sixième et ultime essai, le Mexicain Uziel Munoz a battu son record personnel avec 21m97 pour prendre la médaille d'argent. Fabbri termine en bronze tandis que Walsh est éjecté du podium, son deuxième meilleur jet étant moins bon que celui de l'Italien.

Les USA logiquement titrés

Emmenés par Alexis Holmes, les Etats-Unis ont conservé samedi leur titre mondial sur 4x400m mixte en s'imposant devant les Pays-Bas de Femke Bol en 3'08''80, le même chrono qu'il y a deux ans à Budapest.

Le collectif américain composé de Bryce Deadmon, Lynna Irby-Jackson, Jenoah McKriver et Alexis Holmes a devancé les Néerlandais champions olympiques et les Belges.

Mondiaux d’athlétisme. Kishane Thompson impressionne lors des séries du 100 m

Mondiaux d’athlétismeKishane Thompson impressionne lors des séries du 100 m

Il y a deux ans à Budapest, les Américains avaient battu le record du monde de la discipline en poussant à la faute la Néerlandaise Femke Bol. En tête, Bol avait senti la dernière relayeuse américaine la rattraper et avait perdu l'équilibre avant de chuter à quelques mètres de l'arrivée.

Pour la dernière finale de cette première journée, c'est la Kényane Beatrice Chebet qui a logiquement enlevé le 10'000 m en 30'37''61. Derrière la double championne olympique en titre (5000 et 10'000), on retrouve l'Italienne Nadia Battocletti et l'Ethiopienne Gudaf Tsegay.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

