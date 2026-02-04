  1. Clients Privés
NBA Cuisante défaite des Wizards contre les Knicks

ATS

4.2.2026 - 08:40

Après trois victoires en quatre matchs, les Washington Wizards sont retombés sur terre face aux New York Knicks. Kyshawn George et ses coéquipiers se sont nettement inclinés 132-101 mardi en NBA.

Keystone-SDA

04.02.2026, 08:40

En pleine bourre, les joueurs de «Big Apple» menaient déjà 38-22 après un quart-temps. Ils n'ont pas tremblé pour signer une septième victoire de rang, grâce notamment aux 34 points de Josh Hart, aux 32 de Jalen Brunson et aux 30 de Karl-Anthony Towns.

Côté Washington, Kyshawn George n'a pas été en réussite. Le Canado-Suisse n'a rentré que 3 de ses 8 tirs pour un total de 8 points. Il a en outre capté 2 rebonds et délivré 3 assists.

