NBA Curry et Brown font le show, les Spurs perdent sans «Wemby»

Melchior Cordonier

4.1.2026

Un troisième quart-temps de folie de Stephen Curry a permis à Golden State de s'imposer face au Utah Jazz samedi en NBA, alors que Jaylen Brown a lui aussi été intenable avec 50 points pour Boston lors du succès face aux Los Angeles Clippers.

Agence France-Presse

04.01.2026, 10:08

La soirée n'a pas souri en revanche à San Antonio, privé pour un deuxième match consécutif de sa star Victor Wembanyama, et qui s'est incliné dans sa salle face à Portland.

Curry change tout

Absent lors de la défaite la veille face au champion en titre Oklahoma City, en raison d'une entorse à la cheville gauche, Stephen Curry a fait un retour très remarqué lors de la victoire à domicile face au Jazz (123-114). Il a inscrit 20 de ses 31 points dans le troisième quart-temps et changé le cours du match, alors que son équipe était menée 65-58 à la pause.

«Nous avons très bien défendu pendant la majeure partie de ce quart-temps, ce qui nous a également donné des opportunités de transition, et j'ai pu sortir et courir. Heureusement, les tirs ont été réussis ce qui nous a donné beaucoup d'élan», a déclaré le meneur de 37 ans.

Egalement absents contre le Thunder, les autres membres du «Big Three», Jimmy Butler et Draymond Green, ont connu des fortunes diverses. Le premier a marqué 15 points, mais le second a été exclu au début du deuxième quart-temps après avoir écopé de deux fautes techniques pour s'être emporté contre les arbitres.

50 points pour Brown

Après six victoires de rang, la série des Clippers a pris fin face aux Celtics. Le responsable: Jaylen Brown et ses 50 points (record personnel en NBA égalé), inscrits lors du succès 146-115 à Los Angeles. Comme Curry face à Utah, c'est dans le troisième quart-temps que Brown a été le plus prolifique avec 19 unités. Lors de cette victoire sans appel, il a réussi 18 de ses 26 tirs, dont 6 sur 10 à trois points.

«Ce soir, c'était l'une de ces soirées spéciales où tu sens que chaque tir va rentrer», a déclaré Brown, champion 2024 avec Boston et MVP des finales.

Les Spurs n'enchaînent pas

Si la veille à Indianapolis les Spurs avaient gagné sans leur star Victor Wembanyama, touché à un genou, ils ont cette fois chuté contre Portland (115-110). Le retour de «Wemby», qui fête ce dimanche son 22e anniversaire, est désormais attendu pour le match à Memphis mardi, selon l'entraîneur Mitch Johnson.

Face à Portland, San Antonio a accusé un retard de 15 points en première mi-temps, mais est revenu au score pour mener de trois points à la fin du troisième quart-temps, avant que les Blazers ne reprennent l'avantage grâce notamment à Deni Avdija, auteur d'un triple double (29 points, 11 rebonds, 10 passes) et Donovan Clingan (24 points, 12 rebonds).

Les Knicks encore au tapis

Troisième revers de suite, dont deux au Madison Square Garden, pour les New York Knicks. Déjà battus la veille dans leur salle par Atlanta, ils ont encore chuté face à Philadelphie (130-119). De retour après avoir manqué le match contre les Hawks, Karl-Anthony Towns a marqué 23 points et capté 14 rebonds, et Jalen Brunson a aligné 31 pions, mais cela n'a pas suffi à éviter une nouvelle déconvenue. Le trio Tyrese Maxey (36 points), Joel Embiid et VJ Edgecombe (26 pts chacun) a assuré le succès des Sixers.

