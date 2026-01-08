  1. Clients Privés
CHI de Bâle Un début de saison avec déjà Aix-la-Chapelle en tête

ATS

8.1.2026 - 14:30

Les trois coups de la saison hippique 2026 seront donnés en cette fin de semaine lors du CHI de Bâle. Mais beaucoup de cavaliers ont déjà en tête le grand rendez-vous estival des Jeux équestres mondiaux d'Aix-la-Chapelle.

Alain Jufer et les autres cavaliers suisses tenteront de briller devant leur public à Bâle.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 14:30

Cette compétition dans la Mecque du cheval constituera l'indiscutable highlight de l'année, et éclipse même la finale de la Coupe du monde prévue en avril aux Etats-Unis. Cela se reflète déjà à Bâle sur la participation.

Pour une partie de l'élite internationale, la finale de la Coupe du monde à Fort Worth, au Texas, ne représente pas un objectif primordial. La charge d'un déplacement transatlantique ne convient pas forcément à la planification pour Aix-la-Chapelle, surtout pour les cavaliers ne disposant pas de deux montures de pointe.

Pour les Suisses, Bâle sera lié à une certaine pression sportive. L'épreuve rhénane, huitième de la saison sur les treize au programme, aura une grande importance pour des cavaliers helvétiques en retrait au classement. Actuel neuvième avec 26 points, Alain Jufer est le seul à avoir des chances réalistes d'être qualifié pour Fort Worth. Martin Fuchs, 31e avec 15 points, suit devant Gaëtan Joliat et Barbara Schnieper. Steve Guerdat, qui a manqué plusieurs concours sur blessure, est encore plus loin.

Les seize premiers classés à Bâle marqueront des points, dont 20 pour le vainqueur. Les sept meilleurs résultats de la saison indoor sont pris en compte, et il faut en général un peu moins de 40 points pour figurer parmi le top 18. La motivation des participants sur les bords du Rhin aura aussi la couleur de l'argent, puisque 332'000 euros de primes seront distribués: de quoi nourrir les ambitions.

