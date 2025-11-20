  1. Clients Privés
Halfpipe Podladtchikov rechute, ses rêves olympiques vacillent

ATS

20.11.2025 - 18:04

Iouri Podlatchikov (37 ans) va manquer le début de saison. Le champion olympique de halfpipe 2014 s'est blessé à l'entraînement sur le glacier du Kitzsteinhorn, en Autriche, a indiqué Swiss-Ski.

Iouri Podlatchikov devra un peu attendre avant de retrouver la compétition (Archives). 
Iouri Podlatchikov devra un peu attendre avant de retrouver la compétition (Archives). 
imago/Action Plus

Keystone-SDA

20.11.2025, 18:04

20.11.2025, 18:16

Le Suisse d'origine russe souffre de blessures au visage (orbite oculaire droite) et à l'épaule droite (luxation). Son absence est évaluée à plusieurs semaines.

Après plusieurs années de retraite, Podlatchikov avait tenté un retour à la compétition en janvier 2025 à Laax. En mars, il avait subi une rupture du ligament croisé à un genou. Son objectif de participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina en février prochain s'annonce difficile.

