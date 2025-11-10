Légende du basketball américain, Lenny Wilkens est décédé. L'ancien joueur et entraîneur s'est éteint à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille dimanche.

Lenny Wilkens (ici en 2023) est décédé à l’âge de 88 ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Wilkens a dirigé au total 2487 matches de NBA en tant qu'entraîneur, plus que n'importe quel autre coach de la prestigieuse ligue nord-américaine. Il avait notamment mené l'ancienne franchise de Seattle, les Supersonics, au titre de champion en 1979.

Le natif de Brooklyn a également remporté l'or olympique à deux reprises avec les Etats-Unis, une fois comme entraîneur assistant (Barcelone 1992), une fois comme «head coach» (Atlanta 1996). Il est l'un des rares à avoir été intronisé au «Hall of Fame» à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur.