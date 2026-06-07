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Hippisme Coup dur pour la Suisse dans le Grand Prix de St-Gall

ATS

7.6.2026 - 17:43

Déception dominicale pour les cavaliers suisses pour clore le CSIO de St-Gall. Seul Pius Schwizer, sur Jason, s'est qualifié pour la 2e manche et a terminé 12e, derrière le vainqueur Marcus Ehning.

Marcus Ehning vainqueur une 3e fois à St-Gall
Marcus Ehning vainqueur une 3e fois à St-Gall
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 17:43

07.06.2026, 18:31

Le cavalier de 63 ans a commencé son deuxième passage avec un handicap de quatre points de pénalité. Schwizer a pris des risques qui n'ont pas payé, puisqu'il a ajouté deux fautes supplémentaires.

La victoire s'est jouée entre les quatre sans-faute de la première manche. L'Allemand Marcus Ehning, sur Coolio, a à nouveua réalisé un parcours parfait, tout comme l'Autrichienne Katharina Rhomberg sur Colestus et l'Allemande Pia Reich sur Löwenherz. Ehning a été le plus rapide de ce trio, remportant son 35e Grand Prix cinq étoiles et, à 52 ans, sa troisième victoire à St-Gall.

Jason Smith, qui avait mené la Suisse à la victoire dans le Prix des Nations vendredi grâce à deux parcours sans faute, a cette fois connu un peu de malchance avec Picobello. Smith a manqué la deuxième manche et s’est classé 17e sur les 50 cavaliers au départ. Ses collègues Steve Guerdat avec Venard et Martin Fuchs sur Lorde ont également manqué la deuxième manche en raison de deux fautes.

Hippisme. Un tir groupé modeste des cavaliers helvétiques

HippismeUn tir groupé modeste des cavaliers helvétiques

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