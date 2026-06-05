Les Suissesses ont mal entamé leur parcours dans l'European League. L'équipe entraînée par Lauren Bertolacci s'est inclinée 3-2 face à la Finlande, pays hôte de ce premier tournoi, vendredi à Nokia au terme d'un match âprement disputé.

L'entraîneuse suisse Lauren Bertolacci devra redonner du pep à son équipe. ATS

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Cette rencontre, qui a duré deux heures et quart, s'est jouée lors du tie-break. Les Suissesses, qui s'étaient retrouvées menées deux sets à un, se sont alors inclinées 18-16 malgré plusieurs balles de match en leur faveur.

Privée de deux joueuses-clés, Maja Storck et Laura Dervisaj-Künzler, pour les six matches prévus juin, l'équipe de Suisse aura l'occasion de se rattraper samedi contre l'Albanie. Quatre places pour la phase finale de l'Euro 2028 seront attribuées cette année et l’année prochaine via l'European League.