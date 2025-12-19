  1. Clients Privés
NBA Les Wizards de George battus par les Spurs de Wembanyama

ATS

19.12.2025 - 08:33

Kyshawn George avec les Wizards et Clint Capela avec les Rockets ont perdu. Mais le Chabalaisen continue de se montrer complet.

Keystone-SDA

19.12.2025, 08:33

19.12.2025, 08:39

Face aux Spurs de Wembanyama, les Wizards n'ont jamais eu voix au chapitre. Ils se sont inclinés 119-94. Mais dans cette grisaille, Kyshawn George brille tel Rudolph, le renne au nez rouge du Père Noël. En 36 minutes, plus haut total de son équipe, le Montheysan a noirci la feuille de stats.

Si ses 11 points (5/13) ne vont pas faire halluciner les suiveurs, George démontre une capacité à jouer partout sur le terrain. Il a ainsi ajouté 6 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et 2 contres.

Clint Capela ne peut plus revendiquer d'aussi grosses minutes de jeu avec Houston. En 7 minutes, il a inscrit 3 points et pris 3 rebonds. Les Rockets ont été défaits en prolongation 133-128 par les New Orleans Pelicans.

Sans Yanic Konan Niederhäuser, les Los Angeles Clippers ont subi leur 21e revers de l'année, cette fois face au champion en titre Oklahoma City Thunder (122-101).

