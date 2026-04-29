  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tour de Romandie Déjà conquérant, Tadej Pogacar fait coup double à Martigny !

ATS

29.4.2026 - 17:41

Tadej Pogacar a remporté la première étape du Tour de Romandie à Martigny après 171 km. Le patron du cyclisme mondial s'est imposé au sprint et enfile le maillot jaune.

Keystone-SDA

29.04.2026, 17:41

29.04.2026, 18:18

Le Slovène a déjà marqué de son empreinte cette 79e édition de la boucle romande, à laquelle il participe pour la première fois. Trois jours après avoir enlevé Liège-Bastogne-Liège pour la quatrième fois, le champion du monde s'est fait plaisir dans la montée vers Ovronnaz, le juge de paix de cette étape.

Une accélération pour décrocher le peloton et voir que seul le Français Lenny Martinez pouvait le suivre. Les deux hommes seront rejoints par Florian Lipowitz et Jorgen Nordhagen et tout s'est finalement décidé au sprint. Et là, il n'y avait pas de Wout van Aert comme à Paris-Roubaix pour ennuyer le boss. En cinq coups de pédale, Pogi a pris deux longueurs d'avance pour enlever sa cinquième victoire de la saison. Pour faire bien, le Slovène a également endossé le maillot jaune.

Tour de Romandie : la venue de Pogačar ne laisse personne indifférent

Tour de Romandie : la venue de Pogačar ne laisse personne indifférent

Le 28 avril, le Tour de Romandie s'arrêtait à Villars-sur-Glâne. Micro tendu vers les spectateurs : que pensent-ils de voir Tadej Pogačar, le numéro un mondial, en vrai ?

29.04.2026

Le peloton du Tour de Romandie s'amusera jeudi entre le canton de Fribourg, avec un départ à Rue, et le canton de Vaud, avec une arrivée à Vucherens et un circuit qui verra les coureurs passer quatre fois la ligne d'arrivée pour 173 km d'efforts. Il y aura une ascension à Vulliens de 3e catégorie à gravir trois fois.

Les plus lus

Le patron cherchait une assistante «disponible pour de nouvelles expériences»
Fromages contaminés: rappel urgent chez Coop et Migros
«Avec Giulio, j'ai laissé tomber mon armure», mais Eros reste son «préféré»
Un signal positif pour les frontaliers
Paris et Munich ont signé un chapitre grandiose dans le livre du football
Trump presse l'Iran: «Ils ont intérêt à devenir intelligents et vite!»