Daniela Ryf va mettre un terme à sa carrière après plus de deux décennies au plus haut niveau. La triathlète de 36 ans a annoncé qu'elle disputerait cette année sa dernière saison professionnelle.

Daniela Ryf mettra fin à sa carrière au terme de cette saison KEYSTONE

«C'est avec des sentiments mitigés que j'annonce aujourd'hui ma retraite.. Après de nombreuses années de concentration et de dévouement à ce sport, il est temps pour moi de tourner la page», écrit la Soleuroise dans un communiqué. «Je peux dire avec fierté que j'ai réalisé tout ce dont j'ai toujours rêvé», ajoute-t-elle.

Daniela Ryf a remporté son dixième et dernier titre de championne du monde, le cinquième sur un Ironman, en mai 2022 en Utah après avoir triomphé quatre fois à Hawaii. Elle a établi en juin dernier le meilleur temps mondial sur la distance mythique lors de l'épreuve de Roth en Allemagne, en 8h08'21. «Arrêter un an après avoir franchi cette étape est pour moi une belle conclusion», souligne-t-elle.

Un programme copieux

La planification de sa saison d'adieu est fixée dans les grandes lignes. Daniela Ryf participera à la nouvelle Série mondiale de la PTO (Professional Triathletes Organisation), la série T100. «Je veux encore donner le meilleur de moi-même cette saison, gagner une grande course et savourer», explique-t-elle dans le même communiqué.

«Avec la série T100 et les championnats du monde Ironman à Nice, (réd: prévus le 22 septembre), j'ai une année passionnante devant moi avec des courses de haut niveau», souligne la Soleuroise, qui entamera sa saison dans une semaine à Miami pour la première course d'une série T100 dont la dernière manche est prévue le 30 novembre.

«Il est temps de passer à autre chose. J'ai adoré donner le meilleur de moi-même à chaque fois. Et je suis incroyablement reconnaissante pour ce que j'ai pu vivre et accomplir. J'ai rencontré des personnes formidables et me suis fait des amis pour la vie. Ce sport m'a énormément donné et appris», explique-t-elle encore.

ATS