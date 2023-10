Daniela Ryf disputera dans la nuit de samedi à dimanche ce qui sera probablement son dernier championnat du monde d'Ironman à Hawaï. Malgré une préparation qui ne s'est pas déroulée de manière optimale, la Soleuroise de 36 ans vise un 6e titre mondial.

3,86 km de natation dans le Pacifique, 180 km de vélo le long des côtes de Kona et Kohala, et un marathon pour finir: l'Ironman d'Hawaï n'est pas seulement la plus ancienne course de ce type, elle est aussi considérée comme la plus difficile au monde. Daniela Ryf a remporté quatre de ses cinq titres de championne du monde sur l'île du Pacifique, le dernier il y a cinq ans, lorsqu'elle a triomphé pour la quatrième fois consécutive et établi le record du parcours, encore valable aujourd'hui.

La Soleuroise veut profiter de cette dernière: «Ces dix dernières années, Hawaï m'a beaucoup apporté. Maintenant, j'essaie de m'imprégner de toutes ces impressions vécues et qu'elles aient un effet sur moi. C'est pour ça que je me suis envolée pour Kona dès le 21 septembre.» Le Mondial de l'an prochain aura lieu à Nice. Daniela Ryf peut s'imaginer être à nouveau au départ. Mais après, ce sera terminé.

Un rhume ennuyeux

La Soleuroise a déjà une place assurée dans les livres d'histoire, et pas seulement grâce à ses cinq titres de championne du monde. En juin, la sportive suisse 2015 et 2018 a établi un record du monde en 8h08'21 lors du Challenge Roth en Allemagne.

Il va sans dire que Daniela Ryf fait partie des favorites à Hawaï après son meilleur temps mondial à Roth, mais sa condition physique lui donne des soucis. Lors de sa préparation à St-Moritz, elle a attrapé un gros rhume et une pneumonie. Sans doute une autre infection covid, suppose-t-elle. Daniela Ryf a dû fortement réduire le volume de ses entraînements. Elle était tellement fatiguée qu'elle avait besoin de près de 14 heures de sommeil par jour.

Un air de déjà-vu

L'année dernière déjà, elle avait contracté le covid avant ce grand rendez-vous et avait fini à une décevante 8e place: «Il y a un an, je suis arrivée en très bonne forme et ce n'est que quelques jours avant la course que je ne me suis pas sentie bien. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux inverser la tendance et faire une course parfaite. Je pense que le jour J, tout est possible.»

Avec six titres de championne du monde, la Soleuroise rejoindrait Natascha Badmann. Seule Paula Newby-Fraser a une victoire de plus à son actif. Pour égaler le record de la «Queen of Kona» du Zimbabwe, Ryf devrait triompher non seulement dimanche, mais aussi dans un an à Nice.

ats