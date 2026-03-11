  1. Clients Privés
Paris-Nice Abandon sur chute du maillot jaune Juan Ayuso

Clara Francey

11.3.2026

L'Espagnol Juan Ayuso, porteur du maillot jaune, a abandonné Paris-Nice après une chute dans des conditions météo exécrables mercredi lors de la 4e étape entre Bourges et Uchon.

Agence France-Presse

11.03.2026, 16:23

Sur des routes détrempées, le leader de l'équipe Lidl-Trek, qui était bien placé pour la victoire finale dimanche à Nice, est tombé à 47 km de l'arrivée de cette étape chaotique marquée par de nombreuses chutes sous la pluie et le vent.

Après sa chute, Ayuso a essayé de repartir mais seulement pour s'arrêter quelques mètres plus loin, grimaçant de douleur. Il s'est allongé en position latérale de sécurité dans l'herbe, sur le bord de la route, alors qu'une ambulance s'est portée à sa hauteur.

L'Espagnol possédait deux secondes d'avance au classement général sur le Français Kévin Vauquelin et dix-sept sur le Danois Jonas Vingegaard qui se voit du coup débarrassé de son principal rival sur la «Course au soleil».

Le leader de la formation UAE, Brandon McNulty, est également allé au tapis au même endroit.

Dans des conditions dantesques, plusieurs autres coureurs ont dû abandonner après une chute à l'image du Néerlandais Daan Hoole ou l'Italien Davide Piganzoli, coéquipier de Jonas Vingegaard.

Sous la pluie et le vent, le peloton a explosé dès la sortie de Bourges avec la formation de plusieurs groupes. Plusieurs leaders ont été piégés dont Lenny Martinez et surtout Kévin Vauquelin, deuxième du général au matin de l'étape et qui risquait lui aussi de perdre gros mercredi.

