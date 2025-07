Dario Cologna veut se lancer dans la politique sportive. Selon un communiqué de Swiss Olympic, le Grison de 39 ans est candidat à un siège au sein de la Commission des athlètes du CIO.

Keystone-SDA ATS

Le quadruple champion olympique de ski de fond se présente avec dix autres candidats pour l'un des deux sièges vacants de la Commission des athlètes. L'élection aura lieu pendant les JO d'hiver de Milan/Cortina 2026. Le CIO annoncera le résultat de l'élection jeudi 19 février. Swiss Olympic soutient la candidature de Cologna «avec beaucoup d'enthousiasme», écrit-elle dans son communiqué.

«J'ai vécu les plus grands moments de ma carrière sportive aux Jeux olympiques et ce serait donc un grand honneur et un plaisir pour moi de continuer à m'engager pour le Mouvement olympique et les athlètes», déclare pour sa part Dario Cologna, cité dans le même communiqué de Swiss Olympic.

En cas d'élection, Cologna serait le premier représentant suisse au sein de cet organe. La hockeyeuse Florence Schelling (2022), le skieur Didier Cuche (2014) et le judoka Sergei Aschwanden (2012) ont vu leurs candidatures échouer.