⛰️💛 Une dernière ascension sous tension pour @rogla et son @MaillotjauneLCL qu'il parvient à sauver pour 8 petites secondes. 🔄 Revivez le dernier kilomètre au Plateau des Glières.



⛰️💛 A tense final climb for @rogla and his #MaillotJauneLCL, who manages to save it by just 8… pic.twitter.com/R5Y4XBmh0n