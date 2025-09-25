  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Cyclisme David Lappartient réélu sans opposition à la tête de l'UCI

ATS

25.9.2025 - 22:10

David Lappartient a été réélu pour un troisième mandat consécutif de quatre ans à la tête de l'Union cycliste internationale (UCI). Le Français l'annoncé jeudi sur X.

David Lappartient a été réélu à la présidence de l'UCI
David Lappartient a été réélu à la présidence de l'UCI
IMAGO/SW Pix
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

25.09.2025, 22:10

25.09.2025, 22:13

«Je suis heureux d'avoir été réélu président de l'UCI pour un troisième mandat! Je vous suis reconnaissant de votre confiance et heureux de pouvoir continuer à promouvoir le cyclisme à l'échelle mondiale», a écrit le dirigeant de 52 ans, en marge des Mondiaux qui se déroulent au Rwanda.

Aucun autre candidat ne s'était présenté contre lui. «En vertu de l'article 40 alinéa 3 des Statuts de l'UCI, son élection pour un troisième mandat de quatre ans sera confirmée sans qu'il soit procédé à un vote», avait annoncé l'instance dans un communiqué le 4 juillet.

David Lappartient a également été président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) de juin 2023 à juin 2025, officiant lors des JO de Paris 2024. Il a été battu en mars pour la présidence du Comité international olympique (CIO) par la Zimbabwéenne Kirsty Coventry.

Les plus lus

Un ancien espoir d’Arsenal perd la vie dramatiquement à 21 ans
Trump à propos d'Erdogan: «Il en sait plus que quiconque sur les élections truquées»
«Saine et sauve» : la jeune fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée
Condamné à la peine maximale 31 ans après le meurtre d'une lycéenne
Des bombardiers russes interceptés au large de l’Alaska