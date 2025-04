L'ancien coureur de demi-fond Sofiane Selmouni, qui a pris sa retraite sportive en 2019, a été mis en examen et placé en détention provisoire. L’ex-athlète français est soupçonné de vol avec arme et escroquerie, a appris l’AFP mercredi de source proche de l'enquête et auprès du parquet de Mulhouse.

Sofiane Selmouni (ici au centre, en 2016) a été mis en examen et placé en détention provisoire. imago/Richard Wareham

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

L'athlète, aujourd'hui âgé de 35 ans, a été interpellé le 2 avril, soupçonné d'avoir ligoté un homme de 82 ans lors d'un cambriolage, le 12 février à Rixheim (Haut-Rhin). En garde à vue, l'ancien champion de France 2017 de 1’500 mètres en salle a reconnu les faits, selon une source proche de l'enquête.

Le jour des faits, il avait prévu de cambrioler un appartement dont il savait l'occupant en vacances, mais s'est vraisemblablement trompé d'étage, s'introduisant chez l'octogénaire, au rez-de-chaussée. Ce dernier a été ligoté et menacé avec une arme. Sofiane Selmouni aurait alors visité le logement qu'il visait initialement, dérobant du numéraire et des objets.

L'homme ligoté est parvenu, pendant ce temps, à s'extraire de ses liens et à appeler les forces de l'ordre, tandis que le suspect, rapidement identifié, restait introuvable. Sofiane Selmouni, qui n'avait pas d'adresse fixe, vivait dans sa voiture. Il a finalement été localisé le 2 avril et interpellé. Une enquête est toujours en cours, notamment pour identifier d'autres potentielles victimes.

Multimédaillé aux championnats de France

Avant de prendre sa retraite à 29 ans, Sofiane Selmouni avait été sacré champion de France en 2017 sur 1’500 mètres en salle, et s'était qualifié pour la finale de la même discipline lors des championnats d'Europe à Belgrade. Il avait aussi remporté le bronze sur 800 mètres aux championnats de France en 2014 et l'argent en 2016.

En septembre 2018, il s'était lancé dans l'entreprenariat, en co-fondant une jeune pousse, qui n'a pas passé le cap des cinq ans.