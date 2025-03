L'équipe de Suisse dames a obtenu la médaille d'argent à 10 m lors des Européens à Osijek. Elle a été battue 16-12 en finale par la Norvège.

Audrey Gogniat a décroché sa troisième médaille à Osijek (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le trio suisse était composé par les médaillées olympiques de Paris 2024 Chiara Leone (or), Audrey Gogniat (bronze) et Muriel Züger. La Jurassienne Audrey Gogniat a décroché une troisième médaille à Osijek après l'or en mixte et l'argent en individuel.

Les messieurs ont été moins en vue. Le trio Jan Lochbihler, Christoph Dürr et Fabio Wyrsch a dû se contenter du neuvième rang après avoir été sorti par l'Autriche en quart de finale.