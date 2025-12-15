  1. Clients Privés
Voile De la maladie au triomphe : Dalin sacré unanimement Marin de l’année

Arthur Rappaz

15.12.2025

Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi Marin de l'année 2025 après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.

Agence France-Presse

15.12.2025, 22:48

15.12.2025, 22:52

Le Normand de 41 ans, qui a pulvérisé en 64 jours le record de cette course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, a révélé en octobre qu'il avait réalisé son exploit atteint d'un cancer.

Il a été «élu à l'unanimité des votes», a précisé le président du jury, Tony Estanguet, une première dans l'histoire de ce prix annuel organisé par la Fédération française de voile.

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans». Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

«J’ai eu ce truc-là à 39 ans»Charlie Dalin a gagné le Vendée Globe atteint d’un cancer rare !

Il succède à Charles Caudrelier, lauréat en 2024.

Dalin, deuxième du Vendée Globe 2020/2021, a magnifiquement pris sa revanche sur la course autour du monde en triomphant quatre ans plus tard. Après un périple éprouvant mené tambour battant, il est arrivé vainqueur de la 10e édition le 14 janvier aux Sables-d'Olonne.

Régularité à toute épreuve

En tête sur la grande majorité du parcours, il a battu de plus de neuf jours le temps de référence précédent signé par Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017.

Plusieurs chavirages. «On n'a rien pu faire» - Chaos sur une célèbre compétition de voile !

Plusieurs chavirages«On n'a rien pu faire» - Chaos sur une célèbre compétition de voile !

Sa victoire est venue conclure quatre années de succès réguliers sur l'Imoca Apivia, puis Macif. Le marin, père d'un petit garçon, a dévoilé depuis avoir navigué autour de la planète avec une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), diagnostiquée à l'automne 2023.

Autorisé par ses médecins à prendre le départ du Vendée Globe,en suivant un traitement quotidien, il a raconté dans un livre avoir vécu son retour à terre comme une «double victoire», sur la course et sur l'épreuve du cancer.

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe !

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe !

Charlie Dalin remporte le Vendée Globe 24-25, battant le record de 2017. Parti le 10 novembre 2024, il a dominé la course, franchissant en tête les caps de Bonne-Espérance (29 novembre), Leeuwin (9 décembre) et le point Nemo (20 décembre)

14.01.2025

Marin international

Toujours malade, il travaille actuellement à Lorient comme conseiller architecte naval au sein de l'écurie Macif et participe à la conception du prochain Imoca de l'équipe, qui sera barré par le Britannique Sam Goodchild.

Charlie Dalin avait déjà reçu le titre de Marin international de l'année décerné le mois dernier par la Fédération internationale de voile.

Vendée Globe avec un cancer. «C'est sûr que ça compliquait la tâche d'avoir cet intrus à bord»

Vendée Globe avec un cancer«C'est sûr que ça compliquait la tâche d'avoir cet intrus à bord»

Le titre de Marin de l'année est une distinction décernée depuis 2001 par un jury composé d'institutionnels, de sportifs et de médias, et remise par la Fédération française de voile. Le public est aussi appelé à voter en ligne.

La cérémonie avait lieu cette année au Casino de Paris.

