Le navigateur Charlie Dalin, l'un des visages les plus connus de la course au large française, a été élu lundi Marin de l'année 2025 après sa victoire étincelante l'hiver dernier sur le Vendée Globe.

Charlie Dalin reçoit le prix de Marin de l’Année 2025 🏆



Ce soir avait lieu la cérémonie organisée par la Fédération Française de Voile, et le grand vainqueur du Vendée Globe 2024 a remporté le titre de Marin de l’Année.



C’est en tout début d’année, le 14 janvier, qu’il… pic.twitter.com/5wgCmuPCPB — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 15, 2025

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Le Normand de 41 ans, qui a pulvérisé en 64 jours le record de cette course autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, a révélé en octobre qu'il avait réalisé son exploit atteint d'un cancer.

Il a été «élu à l'unanimité des votes», a précisé le président du jury, Tony Estanguet, une première dans l'histoire de ce prix annuel organisé par la Fédération française de voile.

Il succède à Charles Caudrelier, lauréat en 2024.

Dalin, deuxième du Vendée Globe 2020/2021, a magnifiquement pris sa revanche sur la course autour du monde en triomphant quatre ans plus tard. Après un périple éprouvant mené tambour battant, il est arrivé vainqueur de la 10e édition le 14 janvier aux Sables-d'Olonne.

Régularité à toute épreuve

En tête sur la grande majorité du parcours, il a battu de plus de neuf jours le temps de référence précédent signé par Armel Le Cléac'h lors de l'édition 2016/2017.

Sa victoire est venue conclure quatre années de succès réguliers sur l'Imoca Apivia, puis Macif. Le marin, père d'un petit garçon, a dévoilé depuis avoir navigué autour de la planète avec une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST), diagnostiquée à l'automne 2023.

Autorisé par ses médecins à prendre le départ du Vendée Globe,en suivant un traitement quotidien, il a raconté dans un livre avoir vécu son retour à terre comme une «double victoire», sur la course et sur l'épreuve du cancer.

Marin international

Toujours malade, il travaille actuellement à Lorient comme conseiller architecte naval au sein de l'écurie Macif et participe à la conception du prochain Imoca de l'équipe, qui sera barré par le Britannique Sam Goodchild.

Charlie Dalin avait déjà reçu le titre de Marin international de l'année décerné le mois dernier par la Fédération internationale de voile.

Le titre de Marin de l'année est une distinction décernée depuis 2001 par un jury composé d'institutionnels, de sportifs et de médias, et remise par la Fédération française de voile. Le public est aussi appelé à voter en ligne.

La cérémonie avait lieu cette année au Casino de Paris.