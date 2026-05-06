De nombreux coureurs malades... à cause de bouses de vache ?

De nombreux coureurs, notamment des éléments de l'équipe Lotto-Intermarché devant participer au Giro dès vendredi, sont tombés malades après avoir participé à la Famenne Ardenne Classic en Belgique. Peut-être en raison de la présence de bouses de vache sur les routes.

À 2 jours du départ du #GirodItalia, Lotto-Intermarché est arrivée à 5 à la présentation des équipes. Arnaud De Lie faisait partie des absents. Le Belge est tombé malade après la Famenne Ardenne Classic, comme une bonne partie du peloton. Les bouses de vache sont suspectées. pic.twitter.com/CeFb7q8oAX — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 6, 2026

Keystone-SDA ATS

Dès lundi soir, les Belges Liam Slock et Milan Menten ainsi que le Luxembourgeois Mathieu Kockelmann ont souffert de douleurs abdominales, diarrhée, fièvre et vomissements, a indiqué l'équipe Lotto-Intermarché depuis la Bulgarie où sera donné vendredi le départ du Tour d'Italie. Ces trois coureurs ont été brièvement hospitalisés.

Arnaud De Lie, vainqueur de la semi-classique et qui doit être le leader de la formation belge au Giro, n'avait lui pas ressenti de symptômes dans un premier tant avant d'être pris de nausées pendant le vol en direction de la Bulgarie mardi.

«Il ne se sent pas bien, mais sa participation au Giro n'est pour le moment pas compromise», a précisé l'équipe du sprinteur wallon alors que seul cinq de ses huit coureurs engagés sur le Giro ont été en capacité de monter sur le podium de présentation de la course mercredi.

Slock a même dû déclarer forfait et est remplacé par le Britannique Joshua Giddings.

«La moitié du peloton est malade»

Selon la télévision flamande Sporza, d'autres équipes (Alpecin, Flanders-Baloise, Roubaix-VanRysel) sont également touchées tandis que d'après le coureur français Maxime Bouet, cité par son équipe (Arkea), «la moitié du peloton est malade».

L'équipe Lotto explique que les coureurs auraient été contaminés à cause de bouses de vaches, présentes le long du parcours de la course ardennaise, les routes humides ayant provoqué des projections d'excréments.

Si l'origine n'est pas encore établie avec certitude, le Campylobacter, une bactérie à l'origine de gastro-entérite d'origine alimentaire, serait en cause.