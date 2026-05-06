Les biathlètes suisses pourront compter sur deux nouveaux entraîneurs la saison prochaine. L'Allemand Ricco Gross amène sa science du tir et le Grison Gion-Andrea Bundi devient responsable de l'équipe masculine, a annoncé Swiss-Ski mercredi.

Ricco Gross rejoint l'équipe suisse de biathlon. KEYSTONE

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Âgé de 55 ans, Ricco Gross a remporté quatre médailles d'or olympiques (en relais) et neuf titres mondiaux. En tant qu'entraîneur, il a travaillé en Allemagne, en Russie, en Autriche et en Slovénie, et plus récemment au centre régional de performance de Suisse orientale à Lenzerheide.

Gion-Andrea Bundi (49 ans) a notamment dirigé la relève du biathlon chez Swiss-Ski avant d'occuper, ces quatre dernières années, le poste de directeur technique au centre régional de performance de l'Engadine.

L'Estonien Kein Einaste prend quant à lui les commandes de l'équipe féminine. Âgé de 41 ans, il occupait déjà depuis quatre ans le poste de préparateur physique.