De retour après un mois de pause, Victor Wembanyama a été déterminant samedi lors de la victoire des Spurs sur le Thunder 111-109. Ceci pour se qualifier en finale de la Coupe NBA à Las Vegas.

Keystone-SDA ATS

Les Spurs affronteront mardi les New York Knicks, tombeurs du Magic 132-120 plus tôt dans la journée, une première occasion de trophée collectif pour Wembanyama (21 ans) au coeur de sa troisième saison NBA. Privé de terrain depuis 12 matches à cause d'une blessure au mollet gauche, Wembanyama a dû se contenter d'un statut de remplaçant et de 20 minutes de jeu, acte de prudence de sa franchise.

«Wemby» a profité à fond de chaque seconde sur le parquet, a beaucoup chambré ses adversaires – «J'étais une boule d'énergie» -, a bandé les muscles après une faute adverse, tout en affichant un niveau spectaculaire, avec 22 points (9 rebonds, 2 assists, 2 contres) dont 15 dans le dernier quart.

Le Thunder, machine implacable au début de saison record (24 succès – 1 défaite avant samedi), a commencé à être moins à l'aise, encaissant un 15-2 en fin de deuxième quart-temps avec «Wemby» sur le terrain, et ne menant donc que de trois points à la pause (49-46).

Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander s'est montré un peu moins adroit que d'habitude (29 points à 1/7 à 3 pts), à l'image de son équipe (9/37 de loin).

Les Spurs, avec un scoring partagé (23 points pour Devin Vassell, 22 pour De'Aaron Fox et Stephon Castle) ont ainsi réussi un petit exploit face au Thunder, champion NBA au printemps qui avait pris l'habitude de dominer largement ses adversaires à partir d'une défense étouffante.

Oklahoma City, qui restait sur 16 succès de suite, aura l'occasion de prendre sa revanche sur les Texans, désormais 4es à l'Ouest (18-7) lors de deux matches du fin de mois, notamment le jour de Noël. Les Spurs défieront mardi les Knicks de Jalen Brunson, redoutable avec 40 points samedi face à Orlando.