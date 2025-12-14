  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

NBA De retour, Wembanyama propulse les Spurs en finale

ATS

14.12.2025 - 10:56

De retour après un mois de pause, Victor Wembanyama a été déterminant samedi lors de la victoire des Spurs sur le Thunder 111-109. Ceci pour se qualifier en finale de la Coupe NBA à Las Vegas.

Keystone-SDA

14.12.2025, 10:56

14.12.2025, 10:57

Les Spurs affronteront mardi les New York Knicks, tombeurs du Magic 132-120 plus tôt dans la journée, une première occasion de trophée collectif pour Wembanyama (21 ans) au coeur de sa troisième saison NBA. Privé de terrain depuis 12 matches à cause d'une blessure au mollet gauche, Wembanyama a dû se contenter d'un statut de remplaçant et de 20 minutes de jeu, acte de prudence de sa franchise.

«Wemby» a profité à fond de chaque seconde sur le parquet, a beaucoup chambré ses adversaires – «J'étais une boule d'énergie» -, a bandé les muscles après une faute adverse, tout en affichant un niveau spectaculaire, avec 22 points (9 rebonds, 2 assists, 2 contres) dont 15 dans le dernier quart.

Le Thunder, machine implacable au début de saison record (24 succès – 1 défaite avant samedi), a commencé à être moins à l'aise, encaissant un 15-2 en fin de deuxième quart-temps avec «Wemby» sur le terrain, et ne menant donc que de trois points à la pause (49-46).

Le MVP canadien Shai Gilgeous-Alexander s'est montré un peu moins adroit que d'habitude (29 points à 1/7 à 3 pts), à l'image de son équipe (9/37 de loin).

Les Spurs, avec un scoring partagé (23 points pour Devin Vassell, 22 pour De'Aaron Fox et Stephon Castle) ont ainsi réussi un petit exploit face au Thunder, champion NBA au printemps qui avait pris l'habitude de dominer largement ses adversaires à partir d'une défense étouffante.

Oklahoma City, qui restait sur 16 succès de suite, aura l'occasion de prendre sa revanche sur les Texans, désormais 4es à l'Ouest (18-7) lors de deux matches du fin de mois, notamment le jour de Noël. Les Spurs défieront mardi les Knicks de Jalen Brunson, redoutable avec 40 points samedi face à Orlando.

Les plus lus

«D'abord l'agression sexuelle de Trump, puis Epstein ne m'a pas lâchée»
Douze morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney
De fortes perturbations à prévoir sur les routes pendant les fêtes
Trump accusé de déni économique et de déclin physique, du déjà-vu
Un Suisse proche des thèses prorusses bientôt sanctionné par l’UE ?
Fusillade à l'université aux Etats-Unis: une personne arrêtée