De sport niche à phénomène mondial : comment Littler a tout révolutionné !

Discipline sportive souvent méconnue ou reléguée à une simple activité d'ambiance en soirées festives, les fléchettes connaissent, comme sport professionnel, une montée... en flèche des audiences et des licenciés. Mais comment expliquer cet essor soudain ?

Luke Littler, 18 ans, joue un rôle central dans la montée en puissance des fléchettes. Keystone

Rédaction blue Sport Arthur Rappaz

Samedi soir s’est clôturée à Londres la 33e édition des championnats du monde de fléchettes 2026, la compétition reine de ce jeune sport. Bien que les chiffres précis des audiences ne soient pas encore disponibles, tout laisse présager un nouveau triomphe : affluence record en salle, suivi médiatique massif, explosion des téléspectateurs et participation record (128 joueurs inscrits pour cette édition).

Mais cette explosion ne date pas de cette édition 2026. En 2024 déjà, Sky Sports avait enregistré un pic de 3,71 millions de téléspectateurs pour la finale de cet événement, record absolu hors football. Ravie, la chaîne a prolongé son partenariat avec la Professional Darts Corporation (PDC) jusqu’en 2030 pour 125 millions de livres. Côté francophone, L’Équipe a explosé les compteurs avec 18 millions de téléspectateurs en 2025, une affluence balayant toutes les attentes de l’équipe télévisuelle et du paysage médiatique sportif.

Comprendre l’attractivité

Depuis quelques années, les chiffres se sont emballés, les spectateurs ont afflué et ont adhéré aux fléchettes, mais pourquoi ?

Avant toute chose, les fléchettes sont un sport extrêmement visuel et accessible. Avec un règlement assimilable en quelques minutes et une très forte capacité à captiver, grâce à ses temps morts quasi inexistants, elles conviennent parfaitement au format télévisuel moderne. Ajoutez à cela les entrées personnalisées des joueurs, un public bon enfant et la culture populaire des pubs anglais, pour un tout au charme qui laisse rarement indifférent le téléspectateur.

Plus fort encore, ce dernier s’identifie facilement à ces professionnels au physique ordinaire, parfois ventripotents, dans un sport à l’apparence trompeusement simple. Tout le monde croit, en effet, pouvoir planter une fléchette au centre de la cible après avoir visionné son premier match.

Présente depuis les origines du sport, cette formule gagnante d’accessibilité et de simplicité apparente manquait toutefois d’un élément clé : une star pour porter les audiences.

L’ère Luke Littler

Car les fléchettes ont historiquement été incarnées par des quarantenaires et cinquantenaires formés tardivement dans les pubs anglais ou écossais, à l’image des légendes Phil Taylor et Gary Anderson. Mais pour séduire la jeunesse, il manquait des héros «bankables», issus d'une nouvelle génération : à l'image de la nouvelle coqueluche des fléchettes, Luke Littler.

Arrivé aux championnats du monde 2024, ce phénomène a atteint la finale à 16 ans dès sa première participation, avant de remporter successivement les éditions 2025 et 2026, un exploit réussi par seulement quatre joueurs dans l’histoire. Véritable machine à 180 (score maximal à trois fléchettes), Littler bouleverse les codes, incarne une jeune génération qui propulse les fléchettes dans une ère de professionnalisation et d’académies pour talents précoces.

Mais il n’est pas seul : son rival en finale des Mondiaux 2026, Gian van Veen (23 ans), et Josh Rock (24 ans) portent ce nouvel élan dans un monde des fléchettes en pleine expansion, où les jeunes veulent prendre le pouvoir et où les limites semblent abolies. Littler et ses pairs ne révolutionnent pas seulement les fléchettes, ils redessinent leur avenir : celui d’un sport jeune, spectaculaire et sans frontières.